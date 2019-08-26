Новый альбом Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым в США

Седьмой альбом американской певицы Тейлор Свифт "Lover", выпущенный 23 августа, стал бестселлером в США, пишет Independent. Он уже побил рекорд, принадлежавший саундтреку к фильму "Звезда родилась" Леди Гаги и Брэдли Купера.

Такому успеху альбома "Lover" в первую неделю способствует одновременный релиз четырех коллекционных изданий, а также огромное количество предзаказов. Ожидается, что уже через пару недель новая пластинка Свифт окажется в топе Billboard 200.

Этот альбом ждали два года с замиранием сердца: после выхода предыдущей пластинки "Reputation", которая, кстати, разошлась тиражом в 1,216 миллиона экземпляров в первую неделю после релиза, певица пропала с радаров.

За это время Свифт переосмыслила свои приоритеты не только в творчестве, но и в личной жизни, словом - повзрослела. В композициях с нового альбома собрано все то, что определяет выросшую Тейлор Свифт не только как публичную персону, но и как личность: отказ выставлять все личное напоказ, а жить без соцсетей и ходить по магазинам на Оксфорд-стрит (как в песне "London Boy").

К слову, альбом получил высокие (хоть и не высшие) оценки критиков.