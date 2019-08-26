Новый лайнер МС-21 спроектирован более комфортным для пассажиров

Без преувеличения, гвоздь программы МАКС-2019 - мировая премьера новейшего российского пассажирского лайнера МС-21. На авиасалоне будут представлены три опытных образца, которые участвуют в программе летных испытаний.

Один из них поднимется в небо и покажет, чему его уже "научили" конструкторы, инженеры, летчики-испытатели. Еще один будет впервые показан с пассажирским салоном в двухклассной компоновке: посетители смогут, что называется, "на себе" оценить уровень комфорта на борту.

Наш среднемагистральный лайнер по ключевым параметрам превосходит все иностранные аналоги. Он легче, имеет композитное крыло с большим удлинением, что улучшает аэродинамику, а его фюзеляж шире, чем у Boeing и Airbus. Эксперты убеждены: внедрение инновационных решений обеспечит МС-21 наилучшие технические характеристики среди самолетов своего класса.

Больший диаметр фюзеляжа МС-21 позволяет увеличить емкость багажных полок

При проектировании МС-21 внедрен ориентированный на клиента подход к разработке продукта. Он предусматривает вовлечение потенциальных заказчиков в процесс разработки самолета с самых ранних стадий проекта. За счет увеличенного диаметра фюзеляжа МС-21 авиакомпании смогут подбирать оптимальное для них соотношение "ширина подушки кресла/ширина прохода".

Те, кто специализируются на магистральных перевозках, смогут предоставить пассажирам повышенный комфорт. Скажем, для пассажиров увеличено личное пространство, в том числе для сидящих у окна. Кстати, иллюминаторы очень большие, увеличена естественная освещенность пассажирского салона.

В дизайне интерьера учтены современные антропометрические тенденции увеличения объема и роста пассажиров. Тесно не будет никому. Широкий проход в салоне позволяет обслуживать на борту без блокировки прохода тележками, а также свободно расходиться двум пассажирам. И, что очень важно, более качественно обслуживать инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Чартерные перевозчики и дискаунтеры получат возможность за счет широкого прохода сократить время оборота в аэропорту. Больший диаметр фюзеляжа также позволяет увеличить емкость багажных полок и подпольных багажных отсеков.

165 пассажиров сможет перевозить модель МС-21-200, 211 пассажиров - модель МС-21-300

Самолеты семейства МС-21 будут удовлетворять перспективным нормам, ограничивающим воздействие на окружающую среду. Кумулятивный уровень воспринимаемого на местности шума по измерениям в трех точках будет иметь запас, как минимум, в 15 EPNdB по отношению к действующей главе 4 ИКАО. Характеристики эмиссии двигателей должны удовлетворять требованиям CAEP 6 ИКАО с запасом 50 процентов.

МС-21 будут выбрасывать в атмосферу на 15-25 процентов меньше углекислого газа в расчете на одно пассажирское кресло, чем эксплуатируемые сегодня самолеты.