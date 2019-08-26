Настоящей сенсацией, которая привлекла внимание многочисленной армии журналистов, аккредитованных на саммите G7 в Биаррице, стал блицвизит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зафира. Как здесь было объявлено, он прилетел в курортный город на атлантическом побережье по приглашению французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. Однако всем было ясно, что инициатором этого "сюрприза" стал глава Франции Эмманюэль Макрон, взявший на себя роль своего рода активного посредника в урегулировании острого конфликта между Тегераном и Вашингтоном после того, как американцы вышли из сделки по иранской ядерной программе.

Из аэропорта руководитель иранского внешнеполитического ведомства сразу направился в мэрию Биаррица, где его ждали Ле Дриан и другие переговорщики, в том числе представители Германии и Британии, что подтверждает: французский демарш был с ними заранее согласован. Переговоры длились три часа, а затем еще на полчаса к ним присоединился сам Макрон. Судя по сведениям, которые просочились в прессу, обсуждались некоторые шаги Парижа и Тегерана, которые следует предпринять, чтобы дать шанс на деэскалацию кризиса. Речь идет, в частности, о французской схеме, по которой Ирану могли бы разрешить продавать некоторое количество нефти (иранцы упоминают цифру 700 тысяч баррелей в день), в обмен на обязательство вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе и снизить напряженность в Персидском заливе.

Впрочем, французский демарш не обошелся без шероховатостей. Когда источник в Елисейском дворце сообщил, что участники G7 якобы поручили Макрону "вести переговоры" с Ираном, на эту новость резко отреагировал Дональд Трамп. Президент США заявил, что "не обсуждал" выдачу такого мандата Макрону. В этой связи хозяину нынешнего саммита пришлось дать задний ход, указав, что "семерка" - "неформальный клуб, и в нем нет мандатов", но все имеют право на "суверенные шаги". Американского лидера поставили в известность о блицвизите главы иранского МИДа, но он отказался от контактов, уточнив, что сейчас "слишком рано встречаться". Зариф вернулся в тот же день в Тегеран, написав в Twitter о поездке: "Активная дипломатия Ирана, направленная на конструктивное развитие, продолжается... Впереди сложный путь, но надо его попробовать".

Этот сенсационный сюжет, тем не менее, не вытеснил из информационного пространства прочие детали G7, также достойные внимания. В частности, речь идет о "новобранце" встречи, британском премьере Борисе Джонсоне. Здесь обратили внимание на его рандеву с пока еще действующим главой Евросовета Дональдом Туском, на котором стороны не сдвинулись ни на сантиметр по вопросу "брекзита". Раздраженный Джонсон предупредил собеседника о том, что Лондон откажется выплачивать ранее оговоренные отступные в размере 48 миллиардов долларов, если Британия выйдет из Евросоюза без соглашения. В этом случае британское правительство, по словам Джонсона, урежет эту сумму в четыре с лишним раза - до 11 миллиардов долларов, а, может быть, и более.

Французский демарш с приглашением главы МИД Ирана не обошелся без шероховатостей

Такая позиция эксцентричного Бориса вряд ли удивила Трампа. Американец и англичанин за завтраком (подавали омлет с телячьими сосисками) договорились, что сразу после того, как Соединенное Королевство "снимется с тяжелого якоря", как хозяин Белого дома охарактеризовал членство Альбиона в ЕС, между Вашингтоном и Лондоном будет заключено масштабное, "фантастическое" торговое соглашение.

А вот компенсирует ли новый американо-британский договор финансовые и другие потери, которые будут неизбежными и существенными в результате "развода" Лондона с Евросоюзом, покажет будущее.