Первый канал покажет матч Шотландия - Россия

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года Шотландия - Россия, который состоится 6 сентября в Глазго, будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Матч между сборными России и Шотландии состоится на стадионе "Хэмпден Парк" и начнется в 21:45 по московскому времени. Первый канал проведет трансляцию этой встречи не только в телеэфире, но и на сайте канала.

Еще один матч сборная России проведет 9 сентября в Калининграде против Казахстана. Этот матч также начнется в 21:45.

После четырех туров команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе с 9-ю набранными очками. У Шотландии и Казахстана по 6 очков. Лидирует же Бельгия, одержавшая четыре победы.