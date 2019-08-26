"Почта России" собралась открывать магазины и аптеки

Сейчас этот документ направлен на согласование ряда министерств. Предполагается около 80 процентов отделений перепрофилировать в новые центры в населенных пунктах с численностью жителей до 20 тысяч человек. Вызвано это необходимостью загрузить новым функционалом имеющиеся отделения и сотрудников, так как традиционные письма заменяются электронными. К 2023 году объем корреспонденции в общемировых масштабах упадет примерно в 1,5 раза, соответственно снизится и потребность в почтальонах.

Помимо основных услуг "Почта России" будет принимать вклады и выдавать кредиты, обменивать валюту, а также продавать лекарства и товары народного потребления, включая алкогольные напитки. Кроме того, в почтовых отделениях собираются предоставлять государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги. Чтобы провести такую трансформацию, потребуется изменить законодательство, в том числе закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Кроме того, могут появиться новые форматы самих почтовых пунктов. Например, запустят передвижные и модульные отделения. В первом случае это будет спецтранспорт для работы в селах с населением до 500 человек. А модульные отделения напоминают павильоны.

Проблемы в согласовании могут возникнуть с Минфином, так как речь идет о значительных вложениях в непрофильную деятельность. При этом в Минфине комментировать вопрос, какое заключение подготовлено на документ, изданию не стали. В Минкомсвязи в свою очередь сообщили, что инициативы "Почты России" заслуживают внимания, но нужна их тщательная проработка с участием отраслевых федеральных органов исполнительной власти.