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26.08.2019 08:31
Рубрика: Экономика

"Почта России" собралась открывать магазины и аптеки

Текст: Евгений Гайва
"Почта России" намеревается открывать в своих отделениях центры торговли и услуг и просит выделить ей около 85 миллиардов рублей из государственного бюджета. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект концепции "Центры притяжения".
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Сейчас этот документ направлен на согласование ряда министерств. Предполагается около 80 процентов отделений перепрофилировать в новые центры в населенных пунктах с численностью жителей до 20 тысяч человек. Вызвано это необходимостью загрузить новым функционалом имеющиеся отделения и сотрудников, так как традиционные письма заменяются электронными. К 2023 году объем корреспонденции в общемировых масштабах упадет примерно в 1,5 раза, соответственно снизится и потребность в почтальонах.

Жители Подмосковья могут оформить и оплатить подписку у почтальона

Помимо основных услуг "Почта России" будет принимать вклады и выдавать кредиты, обменивать валюту, а также продавать лекарства и товары народного потребления, включая алкогольные напитки. Кроме того, в почтовых отделениях собираются предоставлять государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги. Чтобы провести такую трансформацию, потребуется изменить законодательство, в том числе закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
"Почта России" начинает пилотирование электронного знака оплаты

Кроме того, могут появиться новые форматы самих почтовых пунктов. Например, запустят передвижные и модульные отделения. В первом случае это будет спецтранспорт для работы в селах с населением до 500 человек. А модульные отделения напоминают павильоны.

Проблемы в согласовании могут возникнуть с Минфином, так как речь идет о значительных вложениях в непрофильную деятельность. При этом в Минфине комментировать вопрос, какое заключение подготовлено на документ, изданию не стали. В Минкомсвязи в свою очередь сообщили, что инициативы "Почты России" заслуживают внимания, но нужна их тщательная проработка с участием отраслевых федеральных органов исполнительной власти.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Правительство Минкомсвязи Правительство Минфин
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