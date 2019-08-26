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Рубрика: В мире

Премьер-министры земель Германии дали совет участникам встречи G7

Текст: Александр Саможнев

На фоне саммита G7 на французском курорте Биарриц премьер-министры восточногерманских земель потребовали улучшения отношений с Россией. "Я не хочу со стороны давать советы "семерке", но чем больше существует форматов для общения с Москвой, тем лучше", - заявил премьер Саксонии Михаель Кречмер (ХДС).

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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По словам политика, отсутствие должных контактов никогда не помогало в кризисные времена. "Именно поэтому я пригласил президента Владимира Путина в Саксонию во время моего визита в Санкт-Петербург. На востоке Германии санкции против России и отсутствие контактов никогда не вызывало одобрения".

Коллегу поддержал премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия), отмечает газета Die Welt. Он, полагает, что возобновление переговоров с Россией и, в конечном итоге, возврат к формату G8, не рассматривался бы как недопустимая уступчивость Запада, "а скорее, как признак суверенности и политической дальновидности".

Со своей стороны, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ) настаивает, что Европе и США нужен как можно более широкий диалог с Россией. Он считает, что это актуально именно сейчас после расторжения договора РСМД. "Надо посмотреть друг другу в глаза и поговорить. Должно снова возникнуть доверие", - настаивает он. Преиьер полагает, что все заинтересованные стороны должны уделить внимание Минским соглашениям для устранения кризиса на Украине.

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Премьер-министр Саксонии-Ангальта Райнер Хазелофф (ХДС) особо отметил, что многое конфликты не решаются без России. "Поэтому мало смысла в том, что Москва на протяжении длительного периода исключена из диалога, кроме того против российской стороны вводятся ограничительные меры", - указал деятель правящей партии. Он подчеркнул, что санкции ставят экономику Восточной Германии, особенно малые и средние предприятия, в невыгодное положение.

В мире Европа Германия Саммиты G7
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