Новости

У "Симпсонов" появится спин-офф 16:17
Президент Индонезии назвал идеальное место для новой столицы 16:11
Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной 16:11
Удо Кир представит в Петербурге военную драму "Раскрашенная птица" 16:09
Для аренды авто россияне выбрали родину, Италию и Турцию 16:09
В Железноводске прошел первый в России фестиваль грязи 16:00
Алтайские ученые запатентовали механизм мягкой сцепки вагонов 15:55
Военные поисковики России и Германии проведут экспедицию в Ленобласти 15:50
В центре Самары нашли 25 тысяч артефактов 15:50
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме 15:50
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи 15:49
Исследование: Германия не подготовлена к демографическим изменениям 15:45
"Спартак" и "Брагу" рассудит итальянец 15:44
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе 15:38
Джон Карпентер: франшизу "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги 15:37
В Крыму заявили о сознательном затягивании дела о скифском золоте 15:35
Впервые успешно проведен эксперимент по квантовой телепортации 15:35
Челябинка отдала более миллиона рублей за "снятие порчи" 15:30
Ученые выяснили, как появляются и почему исчезают воспоминания 15:30
В Кирове рейсовый автобус "смял" девять машин на парковке у вокзала 15:24
На Кубани сотрудника МЧС заподозрили в сокрытии нарушений в ТЦ 15:23
Под Воронежем задержан подозреваемый в убийстве оператора АЗС 15:16
Перенесшему инфаркт Петру Мамонову успешно провели операцию 15:15
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина 15:12
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 16:11
Рубрика: В мире

Президент Индонезии назвал идеальное место для новой столицы

Текст: Константин Волков

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал два района на острове Калимантан, которые идеально подходят для строительства новой столицы взамен задыхающейся от перенаселения и постепенно тонущей Джакарте. Оба этих района, Пенаджам и Кутаи, где есть принадлежащий государству участок земли площадью 180 тысяч гектаров, находятся на побережье восточного Калимантана у Макасарского пролива.

По словам президента, восточный Калимантан подходит для возведения новой столицы, поскольку "находится в сердце Индонезии и минимально подвержен рискам удара стихий".

Во время подсчета голосов от переутомления скончались 54 индонезийца

Видодо отметил, что новая столица разработана не только как символ индонезийской идентичности, но также должна демонстрировать, сколь всего добилась страна. Поэтому при ее создании будут использованы концепции современного зеленого умного города, а энергосистема будет основана на использовании новых и возобновляемых источников. План новой столицы был представлен президентом Индонезии 16 августа.

Создание новой столицы, по информации Национального управления планирования и развития, предполагается начать в 2021 году, а уже в 2024 году должны быть возведены правительственные здания на площади три тысячи гектаров. Ориентировочная стоимость проекта - 32,3 миллиарда долларов, из них госсредства составят до 20 процентов. Еще 30 процентов предполагается добрать за счет частных инвестиций, а оставшиеся 50 процентов - благодаря государственно-частному партнерству. За счет бюджетных денег построят здания правительства и министерств, стратегически важные военные и полицейские объекты, а также парки. На средства государственно-частного партнерства и на частные инвестиции возведут суды, различные представительства, склады и жилье для силовых структур, больницы, инфраструктуру, спортивные сооружения. Надо отметить, что под новую столицу требуется до 300 тысяч гектаров, так что часть средств может уйти на покупку дополнительных земель.

Из-за беспорядков власти Индонезии ограничили доступ в интернет

Отношение к планам властей в Индонезии неоднозначное. Калимантан называют "легкими планеты", это самый большой остров в Азии, отличающийся большими площадями тропических лесов и невиданным разнообразием флоры и фауны, причем некоторые виды встречаются только на Калимантане. Строительство там столицы неизбежно приведет к увеличению численности населения и росту нагрузки на окружающую среду, в том числе из-за появления международного аэропорта. Экологи обращают внимание, что вокруг районов, выбранных для строительства, есть первозданные леса, заросли мангров, коралловые рифы у побережья, а также обитают столь редкие виды животных, как орангутанги, малайские медведи, обезьяны-носачи. Поэтому противники переноса столицы на Калимантан призывают к общенациональному референдуму по этому вопросу.

Между тем, согласно данным мониторинга AirVisual, Джакарта в августе опять стала столицей с самым загрязненным воздухом в мире из-за содержания ультрадисперсных частиц размером 2,5 микрона. Главной причиной загрязнения называют выхлопы старых автомобилей и угольные электростанции.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
В Госдуме рассказали, как навредят США антироссийские санкции
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8