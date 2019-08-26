Президент Индонезии назвал идеальное место для новой столицы

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал два района на острове Калимантан, которые идеально подходят для строительства новой столицы взамен задыхающейся от перенаселения и постепенно тонущей Джакарте. Оба этих района, Пенаджам и Кутаи, где есть принадлежащий государству участок земли площадью 180 тысяч гектаров, находятся на побережье восточного Калимантана у Макасарского пролива.

По словам президента, восточный Калимантан подходит для возведения новой столицы, поскольку "находится в сердце Индонезии и минимально подвержен рискам удара стихий".

Видодо отметил, что новая столица разработана не только как символ индонезийской идентичности, но также должна демонстрировать, сколь всего добилась страна. Поэтому при ее создании будут использованы концепции современного зеленого умного города, а энергосистема будет основана на использовании новых и возобновляемых источников. План новой столицы был представлен президентом Индонезии 16 августа.

Создание новой столицы, по информации Национального управления планирования и развития, предполагается начать в 2021 году, а уже в 2024 году должны быть возведены правительственные здания на площади три тысячи гектаров. Ориентировочная стоимость проекта - 32,3 миллиарда долларов, из них госсредства составят до 20 процентов. Еще 30 процентов предполагается добрать за счет частных инвестиций, а оставшиеся 50 процентов - благодаря государственно-частному партнерству. За счет бюджетных денег построят здания правительства и министерств, стратегически важные военные и полицейские объекты, а также парки. На средства государственно-частного партнерства и на частные инвестиции возведут суды, различные представительства, склады и жилье для силовых структур, больницы, инфраструктуру, спортивные сооружения. Надо отметить, что под новую столицу требуется до 300 тысяч гектаров, так что часть средств может уйти на покупку дополнительных земель.

Отношение к планам властей в Индонезии неоднозначное. Калимантан называют "легкими планеты", это самый большой остров в Азии, отличающийся большими площадями тропических лесов и невиданным разнообразием флоры и фауны, причем некоторые виды встречаются только на Калимантане. Строительство там столицы неизбежно приведет к увеличению численности населения и росту нагрузки на окружающую среду, в том числе из-за появления международного аэропорта. Экологи обращают внимание, что вокруг районов, выбранных для строительства, есть первозданные леса, заросли мангров, коралловые рифы у побережья, а также обитают столь редкие виды животных, как орангутанги, малайские медведи, обезьяны-носачи. Поэтому противники переноса столицы на Калимантан призывают к общенациональному референдуму по этому вопросу.

Между тем, согласно данным мониторинга AirVisual, Джакарта в августе опять стала столицей с самым загрязненным воздухом в мире из-за содержания ультрадисперсных частиц размером 2,5 микрона. Главной причиной загрязнения называют выхлопы старых автомобилей и угольные электростанции.