При взрыве у генконсульства Пакистана в Афганистане пострадали три человека

Самодельное взрывное устройство сработало возле здания генерального консульства Пакистана в афганском городе Джелалабад. В результате взрыва пострадали три человека.

По информации официального представителя МИД Пакистана Мохаммада Фейсала, ранены полицейский и двое заявителей, среди сотрудников консульства пострадавших нет, пишет РИА Новости.

Фейсал также отметил, что дипведомство находится в контакте с афганскими властями для обеспечения безопасности объектов и сотрудников генерального консульства.

Между тем, по данным афганского агентства Pajhwok, в результате взрыва пострадали четыре человека.