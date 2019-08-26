Путин призвал повысить доходы граждан

О том, что нужно сделать, чтобы подросли реальные доходы граждан, а динамика роста экономики стала более устойчивой, президент поговорил с участниками совещания по экономическим вопросам.

На встречу пригласили руководителя кремлевской администрации Антона Вайно, помощника президента Андрея Белоусова, первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

"Мы в этом составе, как делаем это регулярно, обсудим сегодня ключевые факторы, влияющие на развитие экономики, обсудим ситуацию в реальном секторе", - предложил Владимир Путин.

За первое полугодие ВВП вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в том числе в обрабатывающих отраслях - два процента, начал с цифр глава государства.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может, - подчеркнул президент. - Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным". "Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", - предложил он.

Положительным фактором Путин назвал инфляцию, которая постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас составляет примерно 4,5 процента в годовом выражении. "Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - отметил президент.

"Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом, как я уже сказал, придания более устойчивой динамики роста самой экономики", - сказал собравшимся глава государства.

Это совещание одно из традиционных, которое проводит президент, пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как правило, они проводятся, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики, посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки и так далее", - пояснил он.