23 августа 1939 г. в Москве был подписан Пакт о ненападении между Германией и СССР.

К Пакту прилагался "дополнительный протокол", который "обе стороны будут держать в строгой тайне" (и до 1989 г. СССР официально отрицал его существование). В "протоколе" определялись границы будущих территориальных "приобретений" Рейха и СССР. Речь шла про Прибалтику, обозначалась "линия раздела" Польши, Бессарабия "отдавалась" СССР. Тайные договора практиковались в мире, по крайней мере, до 1945 г. Так, в 1915 г. страны Антанты заключили тайные соглашения о разделе Османской и Австро-Венгерской империй (Россия по ним получала Константинополь и проливы). Но там все-таки речь шла о территории противника во время войны, а не просто об иностранных государствах, которым пока что никто войну не объявлял. Но самое удивительное в Пакте было все же не это. Больше всех поразил современников тот факт, что договор был заключен между АНТАГОНИСТАМИ. Если в 1922-33 гг. СССР и Веймарская республика дружили (в том числе в военной сфере), то после прихода Гитлера к власти все резко изменилось. 3 Рейх стал главным противником Советского Союза.

Тайные договора практиковались в мире, по крайней мере, до 1945 г. Так, в 1915 г. страны Антанты заключили тайные соглашения о разделе Османской и Австро-Венгерской империй

До 1939 г. нацистская Германия и СССР не просто были "в плохих отношениях". Нет. Куда больше: противостояние "фашизм - коммунизм" было "скрепой" этих Идеологических Государств. Гитлер создал партию, пришел к власти, вел всю политику под лозунгом борьбы "с еврейским большевизмом". В 1936 г. Германия и Япония подписали "Антикоминтерновский пакт", к которому вскоре присоединилась Италия. В СССР слово "фашизм" было главным политическим ругательством. Хотя личных выпадов против Гитлера пропаганда избегала, но на "московских процессах" 37-38 гг. говорилось, что обвиняемые - "немецкие агенты". Наконец, в Испании в 1936-м - апреле 1939-го (!) Германия и СССР де-факто воевали друг с другом. Оттуда пошло выражение "пятая колонна", к которой в СССР причисляли "врагов народа", "троцкистов".

Поэтому внезапный разворот на 180 градусов был шоком. Слово "красно-коричневые" (термин 1990-х) в 1939-м было бы не просто невозможным оксюмороном (бестактный Риббентроп в Москве сострил, что скоро СССР присоединится к Антикоминтерновскому пакту), но смертельным оскорблением - причем для обеих сторон. В знак протеста против Пакта сотни членов НСДАП бросали партбилеты (в СССР, понятно, такого быть не могло, но "недоумение" и молчаливое возмущение многих членов ВКП(б) было не меньшим).

В чем же причина "противоестественного союза"?

Придя к власти в 1933 г., Гитлер скоро начал нарушать условия Версальского мира. 7 марта 1936-го немецкие войска занимают демилитаризованную рейнскую зону. 1936-й - начинается строительство "линии Зигфрида" - оборонительных сооружений близ границы с Францией. 1936-й - официально принят "4-летний план" милитаризации экономики (ответственный - Геринг). Дальше пошли уже "территориальные приобретения" - "воссоединение Германского мира". 12-13 марта 1938-го - присоединение Австрии. Наконец, 29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене Гитлер - Чемберлен - Даладье - Муссолини подписали соглашение о передаче Судетской области Чехословакии (она была населена немцами) Германии. Судеты составляли треть населения Чехословакии - но чехов просто не допустили к обсуждению договора, приговор им сообщили после "заседания суда". Надо сказать, что "Мюнхенский сговор" дался непросто: в сентябре 1938 г. Чемберлен трижды летал в Германию, Европа была на грани войны. Но так или иначе соглашение состоялось. "Нас подло предали", - сказал президент Чехословакии Бенеш.

"Мюнхенский сговор" вызвал не стыд, а восторг на Западе - мир сохранен!

Почему так себя вели страны Антанты, которые до 1938-го были много сильнее Германии в военном отношении? Почему "кошка" пятилась от "крысы", постоянно ухудшая свое положение? Потому что Победа-1918 оказалась пирровой. Англия и Франция психологически сломались под ее тяжестью - слишком ужасны были жертвы. Возникла фобия новой войны. Они чувствовали комплекс неполноценности перед 3 Рейхом. Гитлер безошибочно играл на их страхах, используя Кнут (угрозу войны) и Пряник (торжественные обещания, что он, "старый солдат, знающий ужасы войны не понаслышке", твердо стоит за мир и вся его цель - "возродить Германию" и "объединить разобщенный немецкий народ"). К тому же Францию раздирали внутренние конфликты.

Правые националисты симпатизировали "сильной власти" Гитлера, а левые (Народный фронт, был у власти в 36-38 гг.) занимались социальными вопросами, 40-часовой рабочей неделей, платными отпусками. Милитаризация экономики и твердая внешняя политика в таких условиях были невозможны. Наконец, "роль безличности в Истории": после встречи с Чемберленом и Даладье, Гитлер воскликнул: "КАКИЕ ничтожества!".

"Мюнхенский сговор" вызвал не стыд, а восторг на Западе - мир сохранен!

Но на этом тактика "умиротворения агрессора" пришла к концу. 15 марта 1939 г. - уже без "совета с Англией и Францией" Гитлер захватил остатки Чехословакии. Это стало переломным моментом. Британское общественное мнение и парламент, которые полгода назад ликовали, теперь были взбешены тем, что их обманули и унизили, были возмущены новым открытым актом агрессии. На сей раз Чемберлен, вместо того чтобы искать новые "оправдания для Германии", заявил: "Это попытка добиться мирового господства при помощи силы". Следующей жертвой Гитлера должна была стать и стала Польша.