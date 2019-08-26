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26.08.2019,  
15:38
Текст:  Алексей Моисеев

Рассекречен облик дальнобойных гиперзвуковых реактивных снарядов КНДР

В минувшую субботу в КНДР проведены новые испытания дальнобойной реактивной установки залпового огня.
Фото: Rebecca Rambar / youtube.com Фото: Rebecca Rambar / youtube.com
Фото: Rebecca Rambar / youtube.com

По данным, поступившим из Южной Кореи, две ракеты пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров. Также сообщалось, что они смогли достичь в полете гиперзвуковой скорости в 6,5 Маха.

Позже официальное государственное информационное агентство ЦТАК обнародовало информацию об "успешной испытательной стрельбе нового сверхкрупного реактивного орудия", которое было проведено под руководством товарища Ким Чен Ына.

Если в более ранних тестах облик реактивных снарядов был засекречен, то сейчас в Сети появились их фотографии. По размерам эту северокорейскую новинку можно уже отнести к полноценным баллистическим ракетам.

Фото: РИА Новости
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Также впервые была продемонстрирована новая пусковая установка. В отличие от гусеничной боевой машины, задействованной в первых испытаниях, сейчас речь идет о колесном варианте.

Он создан на мощном четырехосном шасси высокой проходимости. Число транспортно-пусковых контейнеров уменьшено до четырех. Кабина экипажа - бронированная. Есть предположения, что вес этой установки достигает 35 тонн.

Кроме этих дальнобойных РСЗО ранее в КНДР также были испытаны ракеты, внешне очень напоминающие американские ATACMS.

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