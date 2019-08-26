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Рассекречен Redmi Note 8 от Xiaomi. Кажется, это будет настоящий монстр

Текст:   Антон Благовещенский
26.08.2019,  
16:44
Фото: Mukul Sharma/Twitter Фото: Mukul Sharma/Twitter
Фото: Mukul Sharma/Twitter

Инсайдеры публикуют в социальных сетях все больше информации о новом бюджетнике Redmi Note 8 от Xiaomi. Судя по всему, у этой модели есть все шансы повторить успех Redmi Note 7 и даже превзойти его.

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Для начала - камера. 64-мегапиксельный модуль обеспечивает высочайшую детализацию. Помогает в том числе технология "склеивания" четырех соседних пикселей в один. На снимках можно разглядеть надписи на доме, расположенном в нескольких сотнях метров от места съемки.

Надеемся, что это реальное фото, сделанное смартфоном, а не постановка.

Redmi Note 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 665, а его старший брат Note 8 Pro - на MediaTek Helio G90T.

Ожидается, что новый смартфон станет первым в линейке Redmi устройством с модулем NFC. Традиционно возможность бесконтактной оплаты была доступна лишь на флагманах Xiaomi.

Камера новинок будет тройной, однако вытянутый модуль будет иметь четыре круглых отверстия. В нижнем, судя по всему, разместится не объектив, а сканер отпечатка пальца.

Вырастет и время автономной работы - как показывают графики тестирования, после двух дней работы уровень заряда батареи составлял 40 процентов.

Презентация новинки намечена на 29 августа. Тогда же компания собирается показать новый ноутбук RedmiBook 14 и телевизор Redmi TV.

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