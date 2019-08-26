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Redmi готовит к выходу мощный и дешевый ноутбук. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
26.08.2019,  
15:21
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

На странице Xiaomi в соцсети Weibo появился новый тизер, посвященный ноутбуку RedmiBook 14, который относится к бренду недорогих устройств Redmi.

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Из анонса стало известно, что новинка получит процессор Intel Core i7 десятого поколения и будет представлена 29 августа. Ноутбук, по данным инсайдеров, получит приставку к названию - Enhanced Edition, а также несколько расцветок корпуса.

В более старых версиях RedmiBook использовались процессоры Intel Core i3, i5 и i7 восьмого поколения. Российские продавцы предлагают эти мдодели по ценеот 39-40 тысяч рублей, свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета".

Ожидается, что на одновременно с новым ноутбуком Redmi будут представлены умные телевизоры и смартфоны под этим брендом. 

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