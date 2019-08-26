Новые самолеты, супертехнологии и прогнозы на МАКС-2019

В подмосковном Жуковском открывается Международный авиакосмический салон. Без преувеличения, гвоздь программы МАКС‑2019 - мировая премьера нашего новейшего пассажирского лайнера МС‑21. Представлены три опытных образца, которые сейчас "обкатываются" в летных испытаниях. Семейство самолетов МС-21 включает две модели, спроектированные с высокой степенью унификации: МС-21-200 (130 - 176 мест) и МС-21-300 (160 - 211 мест). Среди основных конкурентов - Boeing 737NG, Airbus 320, Bombardier СS300, китайский Comac C919, Boeing 737 MAX 8.

Основные технические характеристики всех этих машин очень похожи. Но зато у "россиянина" есть важное преимущество - он имеет гораздо большую вместимость: 211 пассажиров в версии МС-21-300. Для сравнения, у A320neo этот показатель - 180 пассажиров, у Boeing 737 MAX 8 - 189, а у Bombardier CS300 - лишь 135.

Ключевые события авиасалона: мировая премьера пассажирского МС-21 и представление полноразмерного макета кабины и салона CR929

- На важнейшем для нас событии, "домашнем" авиасалоне, мы демонстрируем свои главные новинки, - говорит генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

В линейке гражданских проектов ОАК впервые представлен полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

На старт!

Самолет CR929 уже назвали самым высокотехнологичным продуктом в портфеле общих партнерских проектов России и Китая. На вопросы "РГ" отвечает главный конструктор CR929 с российской стороны Максим Литвинов.

В какой стадии проект CR929?

Максим Литвинов: В настоящий момент программа широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 находится на этапе эскизного проектирования. Основные задачи этого этапа: определение окончательного облика CR929, отбор поставщиков систем и оборудования. Также будут заключены соглашения о намерениях с первыми авиакомпаниями. Этап завершится контрольным рубежом Gate 3.

За что в проекте отвечает Россия, за что - Китай?

Максим Литвинов: Согласовано разделение работ по конструкции планера самолета. Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан, механизацию крыла, пилоны навески двигателя. Китайская сторона - за фюзеляж, горизонтальное и вертикальное оперение, обтекатель фюзеляж-крыло. Окончательная сборка самолета будет производиться в Шанхае. Другие детали кооперации еще находятся в стадии обсуждения. Глобальные поставщики смогут принять участие в программе после прохождения процедуры выбора.

Какие здесь наши ноу-хау?

Максим Литвинов: В проектировании CR929 будут широко использованы композитные материалы. Они составят более 50% конструкции планера. Ожидаются новые технологические решения в аэродинамике. Крыло CR929 будет отличаться большим удлинением. Это позволит улучшить аэродинамические характеристики и получить конкурентоспособную топливную эффективность самолета. Предполагается внедрение информационной системы, которая будет следить за состоянием планера, шасси и двигателей, что позволит снизить расходы на эксплуатацию парка самолетов на всем жизненном цикле.

Уже решено, где будут изготавливаться композитные элементы планера, крыла?

Максим Литвинов: Мы совместно с коллегами из СОМАС проводим работу, цель которой - выбор композиционных материалов из тех, которые сегодня предлагает рынок, и определение их основных физико-механических свойств. Также мы проводим работу по определению производственной кооперации. Изучаем возможности китайской и отечественной промышленности.

Что касается компонентов, за которые отвечает российская сторона, мы активно ведем работу с российский компанией "Аэрокомпозит" по разработке крыла и элементов центроплана из полимерных композиционных материалов. Агрегаты планера, за которые отвечает китайская сторона, будут поставляться производителями из КНР.

В течение 20 лет планируется выпустить 800 таких лайнеров. А какой спрос?

Максим Литвинов: По прогнозу ОАК-СОМАС в 2023-2045 годы в мире понадобится 7200 самолетов широкофюзеляжного дальнемагистрального сегмента. Самый большой спрос будет приходиться на рынки АТР и РФ, а также страны СНГ - почти 50% мирового спроса.

Кто главный конструктор с китайской стороны? Трудно ли, когда у проекта два главных конструктора?

Максим Литвинов: Мой коллега от китайской стороны - господин Чен Иньчун. Он имеет опыт в области разработки пассажирских самолетов, таких как ARJ-21 и C919. В проекте CR929 участвуют две стороны в формате равнопредставленного партнерства - 50% на 50%. Поэтому на текущий момент у проекта два главных конструктора. Наша задача - находить оптимальные решения в рамках разработки самолета. Мы работаем в формате рабочих сессий объединенной российско-китайской ­Инженерной команды JET. Встречи проходят 4-5 раз в год длительностью 3-4 недели. В работе обычно участвуют по 80-90 специалистов с каждой стороны.

По каким нормам летной годности будет сертифицироваться CR929?

Максим Литвинов: Вопрос сертификации CR929 в настоящий момент прорабатывается сторонами и является одним из самых сложных. Но при поддержке руководства программы с обеих сторон мы приближаемся к решению, которое будет удовлетворять интересам обеих стран.

Прогнозы

ОАК представит обзор мирового авиационного рынка на 20-летнюю перспективу. Специалисты провели анализ данных по состоянию современного самолетного парка, твердым заказам, прогнозу спроса на новые коммерческие самолеты и соответствующей емкости рынка для каждого из мировых регионов, а также отдельно для России, Китая и Индии.

Свой прогноз спроса на новые самолеты дают и западные эксперты.

- Airbus оценивает мировой спрос на новые пассажирские и гражданские самолеты на уровне 37-38 тысяч в ближайшие 20 лет, - сообщил "РГ" глава Airbus в России Жюльен Франьятт. - Самая "популярная" категория - самолеты малой размерности, где конкурирует большинство современных узкофюзеляжных лайнеров. Мы прогнозируем спрос на уровне 28,5 тысячи машин в этом сегменте. Если говорить о России, то здесь предполагаемый спрос составит около 1000 единиц техники. Важно отметить, что именно Россия станет основным драйвером пассажиропотока среди стран СНГ в ближайшие два десятилетия.