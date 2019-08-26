Бесплатная "Школа бебиситтеров" открылась в Москве

В столице открылась "Школа бебиситтеров" для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Двухдневный курс будет бесплатным. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Отметим, что в столице до недавнего времени существовали лишь платные частные аналогичные школы, где курсы длились два дня. Рассчитаны они были в основном на студентов, желающих подработать после учебы. Отбор туда был строгим, многим отказывали после подачи анкеты.

Для того, чтобы попасть в городскую "Школу бебиситтеров", необходимо заполнить заявку на портале центра занятости. Всем слушателям по окончании курса выдадут сертификат.

От няни бебиситтер отличается тем, что его услугами родители могут пользоваться время от времени. Бебиcиттера можно пригласить на час или полдня.

- Обучение в нашей школе повысит шансы незанятых горожан пенсионнoго и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера, - рассказывает директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец.

Во время обучения слушателям расскажут о психологических и юридических аспектах рабoты, связанной с детьми, обучат популярным развивающим методикам и играм. В теоретическом курсе участники программы узнают об этике бебиситтера, правилах безопасности для ребенка дома, на прогулке и в общественных местах. Запланирована и стажировка в игровой комнате центра занятости "Моя карьера". Пока известно о двух курсах, которые пройдут в сентябре: 5 -6 и 23-24. Впрочем, ожидается, что занятия будут на регулярной основе идти каждый месяц.