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26.08.2019,  
09:12
Текст:  Николай Грищенко

Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019

Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019. Самолет поколения "4++" размещается возле выставочного павильона авиакомпании.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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На размещенных в социальных сетях фотографиях МиГ-35 представлен в выставочном камуфляже, что отличает его от другой военной техники, на которой, в большинстве случаев, нанесена пиксельная окраска. На всех точках подвески самолета размещены ракеты класса "воздух-воздух".

Напомним, что истребитель МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

Отметим, что в рамках МАКС-2019 впервые пройдет демонстрация трех самолетов МС-21, в том числе один - в летной программе. На статической площадке будут показаны истребителя пятого поколения Су-57 и вертолет Ми-24П-1М с бортовой радиолокационной станцией. Программа полетов МАКС-2019 предусматривает выступление восьми пилотажных групп, в том числе три будут от ВКС России. Всего запланирована летная демонстрация 92 воздушных судов, 161 летательный аппарат будет представлен на статической экспозиции.

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