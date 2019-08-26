Персональная выставка художницы Йоко Оно пройдет в Москве

Новости

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург 19:20
В Пскове на складах с битумом произошел крупный пожар 19:04
В Калужской области арестован обвиняемый в убийстве ветерана ВОВ 18:45
Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов" 18:41
Северный флот и авиация отбили "нападение" на Таймыр 18:41
В Сочи опровергли данные о дефиците преднизолона 18:35
Президент Ливана: Атака израильских БЛА равносильна объявлению войны 18:26
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами 18:11
Новый альбом Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым в США 18:10
Премьер-министры земель Германии дали совет участникам встречи G7 18:08
Том Холланд обнадежил фанатов Человека-паука 18:08
Кириенко уверен, что фестиваль "Таврида-Арт" станет международным 18:05
В Москве пройдет большой бесплатный марафон отечественного кино 17:57
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги 17:40
В Дагестане обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов 17:40
СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области 17:36
Число погибших из-за отравления грибами в Воронеже выросло до 12 17:36
В Мурманске модернизируют док под авианосец "Адмирал Кузнецов" 17:21
Жерар Депардье может сыграть советского лидера 17:18
В Воронеже отключились кассы и светофоры 17:15
В Чечне 17-летную девушку заподозрили в убийстве матери и сестры 17:11
Объявлены наставники нового сезона шоу Первого канала "Голос" 17:09
Вышел первый трейлер фильма "Звездные войны. Скайуокер. Восход" 17:05
В Минэкологии рассказали, как не отравиться ягодами 17:01
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 17:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Персональная выставка художницы Йоко Оно пройдет в Москве

Текст: Мария Воронова
Открытие выставки японской художницы Йоко Оно, снискавшей успех авангардными инсталляциями, состоится в октябре 2019 года в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке. Куратором выставки выступит Гуннар Б. Кваран, директор музея Аструпа-Фернли в Осло, сообщается на сайте музея.
Йоко Оно Фото: ANDREA MEROLA/ EPA Йоко Оно Фото: ANDREA MEROLA/ EPA
Йоко Оно Фото: ANDREA MEROLA/ EPA
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На похищенной картине Куинджи реставратор обнаружила серьезную царапину

Экспозицию под названием The Sky is Always Clear, которая пройдет в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", зрители смогут посетить с 15 октября по 24 ноября. Выставка раскроет основные элементы творчества Йоко Оно, а также позволит заглянуть во внутренний мир художницы и ответить вместе с ней на вопрос о смысле искусства: его политической и социальной составляющей. Серия работ "Инструкции" (которая, кстати, пополняется с 1960-х годов) займет центральное место в экспозиции и представит собой эфемерные произведения, иногда ограниченные текстовыми указателями, иногда принимающие форму объектов.

В российскую столицу вдова Джона Леннона приедет не в первый раз: в 2007 году она, как специальный гость Московской биеннале, открывала свою выставку-инсталляцию "Одиссея таракана", которая заняла целый этаж в ЦУМе. Москва приняла эстафету от Нью-Йорка и Лондона и стала третьей выставочной площадкой для этой экспозиции Йоко Оно.

Кстати

В ММОМА 17 октября откроется масштабная экспозиция, посвященная режиссеру и педагогу Дмитрию Брусникину. В работе над выставкой примет участие драматург Михаил Дурненков, который вместе с Дмитрием Брусникиным и Ксенией Перетрухиной (она выступит куратором экспозиции) работал над спектаклем "До и после" в рамках фестиваля "Территория".

Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Кремль оценил возможность возвращения в G8 по приглашению Трампа