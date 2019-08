Персональная выставка художницы Йоко Оно пройдет в Москве

Открытие выставки японской художницы Йоко Оно, снискавшей успех авангардными инсталляциями, состоится в октябре 2019 года в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке. Куратором выставки выступит Гуннар Б. Кваран, директор музея Аструпа-Фернли в Осло, сообщается на сайте музея.

Экспозицию под названием The Sky is Always Clear, которая пройдет в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", зрители смогут посетить с 15 октября по 24 ноября. Выставка раскроет основные элементы творчества Йоко Оно, а также позволит заглянуть во внутренний мир художницы и ответить вместе с ней на вопрос о смысле искусства: его политической и социальной составляющей. Серия работ "Инструкции" (которая, кстати, пополняется с 1960-х годов) займет центральное место в экспозиции и представит собой эфемерные произведения, иногда ограниченные текстовыми указателями, иногда принимающие форму объектов.

В российскую столицу вдова Джона Леннона приедет не в первый раз: в 2007 году она, как специальный гость Московской биеннале, открывала свою выставку-инсталляцию "Одиссея таракана", которая заняла целый этаж в ЦУМе. Москва приняла эстафету от Нью-Йорка и Лондона и стала третьей выставочной площадкой для этой экспозиции Йоко Оно.

Кстати

В ММОМА 17 октября откроется масштабная экспозиция, посвященная режиссеру и педагогу Дмитрию Брусникину. В работе над выставкой примет участие драматург Михаил Дурненков, который вместе с Дмитрием Брусникиным и Ксенией Перетрухиной (она выступит куратором экспозиции) работал над спектаклем "До и после" в рамках фестиваля "Территория".