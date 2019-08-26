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26.08.2019 16:24
Проект: В регионах

Под Нововоронежем прошел масштабный конноспортивный праздник

В селе Каменно-Верховка (Воронежская область) прошел VI конноспортивный праздник. Участие в соревнованиях по конному спорту приняли наездники из Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тамбовской областей.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Мероприятие было посвящено сразу нескольким датам - 55-летию Нововоронежской АЭС, Дню атомной промышленности, Дню города Нововоронежа, Дню физкультурника и 85-летию Воронежской области.

"Конноспортивный праздник стал традиционным, он очень полюбился нашим горожанам, его ждут весь год и приходят сюда целыми семьями, чтобы увидеть захватывающие состязания конников", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже открылся международный детский экологический форум

Программа включала четыре заезда для рысаков и три скачки на лошадях орловской рысистой и английской чистокровной пород, а также коннотрюковое представление спортсменов конноспортивного клуба "Есаул" (г. Воронеж). Соревнования проводились на различные дистанции по заранее подготовленной черноземной дорожке длиной 1200 метров. Одной из самых зрелищных стала скачка, в которой свое мастерство показывали уже опытные всадники на лошадях самой резвой породы - чистокровных орловских рысаках старшего возраста.

"Любовь к лошадям у меня с детства. Сейчас уже не представляю свою жизнь без этих благородных и красивых животных. Сегодня мы с моим конем по кличке "Зрелый" заняли 2 место, чуть-чуть не хватило до победы, но мы очень старались", - рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, постоянный участник соревнований.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежский проект признан лучшим в "Росэнергоатоме"

Все желающие смогли посетить выставку домашних животных, квадроциклов, посмотреть авиашоу на сверхлегких самолетах в исполнении группы пилотов "Борщевские стрижи", послушать народный вокально-хореографический ансамбль "Любава" (г. Липецк), прокатиться верхом на лошади. В общей сложности площадку в этот день посетили более тысячи человек.

Праздник был организован при участии администрации городского округа город Нововоронеж, Нововоронежской АЭС, профкома Нововоронежской АЭС, профкома Опытно-демонстрационного инженерного центра, городского "Спортцентра" и Воронежской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация киокусинкай".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронеж отмечает День строителя

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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