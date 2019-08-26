Под Воронежем задержан подозреваемый в убийстве оператора АЗС

В Воронежской области задержан 31-летний подозреваемый в убийстве оператора АЗС. По решению суда мужчина помещен в СИЗО.

Тело 36-летней женщины с ножевым ранением обнаружили утром 23 августа на АЗС, где погибшая работала оператором.

Подозреваемого в убийстве нашли по горячим следам - им оказался 31-летний местный житель, ранее работавший на той же заправке. Он признался в совершении преступления и рассказал, что решился на убийство ради денег из кассы АЗС. Кроме того, он угнал автомобиль убитой.

- Ранее мужчина судим не был, - уточнили в управлении СК РФ по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).