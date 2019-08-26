Сергей Собянин ответил на вопросы о социальном неравенстве москвичей

Разрыв в доходах между богатыми и бедными в Москве с 2010 года совершенно точно не растет, а, возможно, даже понемногу снижается. При этом российская столица на фоне других городов по уровню социального неравенства выглядит неплохо - она стоит примерно на одной ступени с такими городами, как Шеньчжэнь и Вашингтон.

Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что проблема социального неравенства особенно актуальна для мегаполисов, поскольку в них высока концентрация богатых и сверхбогатых людей. Здесь сосредоточены главные офисы крупнейших банков, финансовых и нефтяных компаний, живут звезды шоу-бизнеса и другие люди с очень высоким достатком.

В то же время большинство населения получает самые обычные зарплаты и пенсии, что приводит к высокому разрыву в обеспеченности разных категорий людей. Мэр напомнил, что для оценки неравенства денежных доходов во всем мире принято использовать коэффициент Джини. Он изменяется от 0 к 1 - чем ближе к единице, тем выше неравенство.

"В прошлом году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439. Мы в середине списка, рядом с такими городами, как Шеньчжэнь, Вашингтон, Торонто и Мадрид, - написал Собянин. - Еще интереснее динамика. С 2010 года коэффициент Джини в Москве постепенно снижается - на 0,066 пункта за прошедшие восемь лет. Это значит, что разрыв в доходах между бедными и богатыми в Москве по крайней мере не растет. А, возможно, даже понемногу уменьшается".

По словам градоначальника, вместе с неравенством снижается и уровень бедности в городе - если в 2010 году он держался на отметке 10 процентов, то по итогам прошлого года составил 7,2 процента, то есть сократился более чем на четверть. "Разумеется, у каждой семьи своя жизненная ситуация. И к статистике всегда много претензий. Тем не менее город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех", - резюмировал мэр.

Статистика утверждает, что разрыв в доходах между бедными и богатыми в Москве по крайней мере не растет

Напомним, за последние годы в Москве действительно было сделано многое для роста благосостояния рядовых и в особенности социально незащищенных москвичей. В июне средняя зарплата в столице составила 96 030 рублей и выросла в годовом выражении на 11,6 процента. При этом средний заработок московских учителей еще в прошлом году достиг отметки в 105 тысяч рублей. А средняя зарплата врачей за последние годы выросла в два с половиной раза и сегодня держится на уровне чуть выше 140 тысяч рублей. "Фельдшеры и медицинские сестры получают 78,5 тысячи", - рассказывал недавно Собянин.

Кроме того, город делает все для социальной защиты горожан. Более половины расходов бюджета на этот год - здравоохранение, образование, поддержка пожилых, многодетных, малоимущих москвичей. В ближайшие дни столичное правительство примет решение о повышении городских доплат к пенсиям. И это притом, что в прошлом году минимальную пенсию в Москве повысили на три тысячи рублей - сегодня она равна 17,5 тысячи рублей, но скоро станет больше.

Также в городе запустили проект, нацеленный на малоимущие семьи с детьми. Им помогут не новыми льготами, а предоставят возможности для поиска высокооплачиваемой работы. Участники программы смогут повысить квалификацию или бесплатно переучиться на новую профессию, получая стипендию. И подобные проекты, нацеленные на разные группы горожан, в столице запускают постоянно.