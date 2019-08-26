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26.08.2019 15:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Стали известны подробности Фестиваля уличного кино в Москве

Текст: Ирина Огилько

Международный фестиваль уличного кино пройдет в столице в парке Зарядье в субботу, 31 августа. Это будет один из самых масштабных показов фестиваля, вход для всех бесплатный. Об этом "РГ" сообщили организаторы мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе Фестиваля уличного кино, в 19:00 в амфитеатре парка стартует насыщенная развлекательная, музыкальная и образовательная программа. А показ конкурсных короткометражных фильмов начнется на большом экране сцены амфитеатра с 21:00. Всего будет показано 10 короткометражек. Среди актеров, принявших участие в съемках, - Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов соревнуется режиссерский дебют актера Петра Федорова "Электрический Ток" с Александром Палем в главной роли. По окончании просмотра фильмов каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся короткометражку светом фонарика, мобильного телефона или зажигалки. Организаторы замерят уровень света и определят фаворита.

Также в рамках фестиваля можно посмотреть и внеконкурсную программу из 8 короткометражек, причем эти фильмы бывшие участники престижных российских фестивалей, в том числе "Кинотавра" и "Короче". Среди режиссеров - Алексей Нужный, известный зрителю по фильму "Я худею", Виктория Рунцова, чей фильм "Твою мать!" стал победителей фестиваля "Короче" в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.

- В этом году мы отсмотрели более тысячи короткометражек со всей страны, чтобы выбрать 10 лучших, - комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. - Получилась яркая и затрагивающая понятные большинству народа проблемы и ситуации. А то, что за 6 лет мы охватили всю страну и каждый год к нам присоединяются новые города, говорит лишь о том, что у нас высокое качество программы.

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Как сообщает пресс-служба фестиваля, ожидается, что посмотреть киноленты придут около 2 тысяч зрителей.

Напомним, что фестиваль стартовал в этом году 12 июня и посмотрели программу уже более 500 тысяч зрителей в 100 городах страны, среди которых Чебоксары, Пенза, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Архангельск, Екатеринбург и другие. Завершится фестиваль 1 октября в Москве, где будет объявлен народный победитель. Он получит главный приз - поддержку в съемках своего полнометражного фильма.

Кстати

Конкурсная программа фестиваля уличного кино:

 · "Интервью", режиссер Иван Соснин;

· "Эвтаназия", режиссер Елена Бродач;

· "Болванка", режиссер Никита Власов;

· "Электрический Ток", режиссер Петр Федоров;

· "Миллиард", режиссер Евгений Дудчак;

· "День Рождения", режиссер Наталья Берег;

· "Подстава", режиссер Екатерина Тодоровская;

· "Огонь", режиссер Мария Шульгина;

· "Harmony", режиссер Евгений Сангаджиев;

· "Лучше Забей", режиссер Ирина Ходюш.

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