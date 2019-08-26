В Костроме поймали торговцев советскими бинтами

Полиция в Костроме задержала группу злоумышленников, которые занимались перепродажей просроченных медицинских изделий: на старые упаковки дельцы переклеивали новые этикетки.

По версии следствия, в 2019 году подпольные бизнесмены в Костроме организовали производство индивидуальных перевязочных пакетов. Как рассказала "РГ" представитель регионального Следственного управления СКР Ольга Вакурова, злоумышленники решили разбогатеть на старых советских запасах медицинских изделий, срок годности которых истек почти 40 лет назад. Для придания недоброкачественной продукции товарного вида подпольные предприниматели переупаковывали медицинские изделия под марку современного легального производителя, имеющего регистрационное удостоверение.

- Согласно заключению эксперта, данные медицинские изделия не соответствуют требованиям ГОСТ. За период с февраля по август 2019 года фигурантами реализована фальсифицированная медицинская продукция на общую сумму около 500 тысяч рублей, - сообщили в СК.

Как уточнили в региональном УМВД, просроченные медицинские изделия костромич, организовавший подпольную схему, приобретал на складах в Московской области. Его подельники переупаковывали фальсификат, ставили штамп завода-изготовителя и возвращали заказчику. "Обновленный" таким образом залежалый товар дельцы продавали перекупщикам. Те, в свою очередь, выходили с предложениями на сайт госзакупок. Партии фальсификата они отправляли заказчикам через транспортные компании по всей территории страны.

По факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в СК возбудили дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до восьми лет заключения со штрафом до трех миллионов рублей.

В квартирах и в машинах подозреваемых оперативники при поддержке Росгвардии изъяли документацию, печати, штампы и другие вещественные доказательства.

- Всего обнаружено более четырех тысяч единиц индивидуальных перевязочных пакетов с истекшим сроком годности с маркировками до 1980 года выпуска, около семи тысяч медицинских изделий под торговой маркой "Ахтамар", телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие значение для дела, - рассказали в полиции.

Как уточнили в УМВД, по делу назначен ряд специальных экспертиз, по результатам которых будет дано заключение о законности использования злоумышленниками чужого товарного знака.