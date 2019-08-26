В Москве пройдет большой бесплатный марафон отечественного кино

Завтра в российской столице пройдёт марафон, приуроченный к Дню российского кино.

Весь день в московском кинотеатре "Иллюзион" будут бесплатно показывать самые разные отечественные фильмы.

В частности, зрители смогут увидеть на больших экранах ретроспективы шедевров Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна, раннюю советскую кинофантастику 20-х и 30-х годов, один из первых кукольных мультфильмов в мировой истории, классику немного кино в сопровождении современного оркестра и многое другое.

Сеансы стартуют в 11:30 27 августа и завершатся в шесть утра 28-го.

На показы можно попасть по предварительной регистрации.

Пройти её, а также ознакомиться с полным расписанием мероприятий можно на сайте кинотеатра.