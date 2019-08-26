При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал

Новости

Лавров: Сергей Багапш заложил основы демократии в Абхазии 22:20
Первый канал покажет матч Шотландия - Россия 21:59
МИД Беларуси отреагировал цитатой Толстого на заявления Литвы о БелАЭС 21:33
Шахматная школа Анатолия Карпова откроется в Солигорске 20:25
В Москве горит Рождественский монастырь постройки XIV века 20:00
Сбербанк стал совладельцем Rambler Group 19:50
В Ленобласти осудили мать, убившую 4-летнего сына за компьютерные игры 19:31
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург 19:20
В Пскове на складах с битумом произошел крупный пожар 19:04
В Калужской области арестован обвиняемый в убийстве ветерана ВОВ 18:45
Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов" 18:41
Северный флот и авиация отбили "нападение" на Таймыр 18:41
В Сочи опровергли данные о дефиците преднизолона 18:35
Президент Ливана: Атака израильских БЛА равносильна объявлению войны 18:26
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами 18:11
Новый альбом Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым в США 18:10
Премьер-министры земель Германии дали совет участникам встречи G7 18:08
Том Холланд обнадежил фанатов Человека-паука 18:08
Кириенко уверен, что фестиваль "Таврида-Арт" станет международным 18:05
В Москве пройдет большой бесплатный марафон отечественного кино 17:57
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги 17:40
В Дагестане обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов 17:40
СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области 17:36
Число погибших из-за отравления грибами в Воронеже выросло до 12 17:36
В Мурманске модернизируют док под авианосец "Адмирал Кузнецов" 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 21:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал

Текст: Иван Петров
В понедельник вечером в центре Москвы загорелось здание. Как сообщили "Российской газете" в столичном управлении МЧС, в 19.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу улица Рождественка, дом 20. По этому адресу располагается комплекс Рождественского монастыря XIV века.

"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание кровли в двухэтажном административном здании. В 19.50 пожар на площади 400 кв. метров был локализован", - рассказали в управлении МЧС, отметив, что информации о пострадавших не поступало.

Фото: youtube.com
В Пскове на складах с битумом произошел крупный пожар

Чуть позднее тот факт, что при пожаре никто не пострадал, подтвердил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков. По его словам, возгорание произошло в Рождественском монастыре XIV века, а причина возгорания, скорее всего, связана со строительными работами.

По данным МЧС, в ликвидации пожара участвовали свыше 18 единиц техники и 67 человек личного состава.

Монастырь был основан в 1386 году в честь победы на Куликовом поле матерью героя Куликовской битвы Владимира Храброго княгиней Марией Серпуховской (в схиме - Марфой) при участии святого князя Димитрия Донского и преподобной Евдокии (Евфросинии) Московской. Первым духовником обители был преподобный Сергий Радонежский.

В начале прошлого столетия там построили здания келий, где разместились классы церковно-приходской школы. В 1903-1904 гг. была проведена реконструкция церкви Иоанна Златоуста и возведена трапезная, в последующие два года был построен храм Казанской иконы Божьей Матери.

Пожар возник в кафе на первом этаже жилого дома в Москве

С 1920 года на территории монастыря был открыт Рождественский концлагерь, который ликвидировали спустя год. В 1922 году монастырь был закрыт.

Богослужения возобновились в 1992 году. Через год священный Синод решил возобновить монашескую жизнь в обители, и сюда прибыли первые насельницы. Монастырь был возрожден 16 июля 1993 года.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал
Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов