При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал

В понедельник вечером в центре Москвы загорелось здание. Как сообщили "Российской газете" в столичном управлении МЧС, в 19.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу улица Рождественка, дом 20. По этому адресу располагается комплекс Рождественского монастыря XIV века.

"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание кровли в двухэтажном административном здании. В 19.50 пожар на площади 400 кв. метров был локализован", - рассказали в управлении МЧС, отметив, что информации о пострадавших не поступало.

Чуть позднее тот факт, что при пожаре никто не пострадал, подтвердил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков. По его словам, возгорание произошло в Рождественском монастыре XIV века, а причина возгорания, скорее всего, связана со строительными работами.

По данным МЧС, в ликвидации пожара участвовали свыше 18 единиц техники и 67 человек личного состава.

Монастырь был основан в 1386 году в честь победы на Куликовом поле матерью героя Куликовской битвы Владимира Храброго княгиней Марией Серпуховской (в схиме - Марфой) при участии святого князя Димитрия Донского и преподобной Евдокии (Евфросинии) Московской. Первым духовником обители был преподобный Сергий Радонежский.

В начале прошлого столетия там построили здания келий, где разместились классы церковно-приходской школы. В 1903-1904 гг. была проведена реконструкция церкви Иоанна Златоуста и возведена трапезная, в последующие два года был построен храм Казанской иконы Божьей Матери.

С 1920 года на территории монастыря был открыт Рождественский концлагерь, который ликвидировали спустя год. В 1922 году монастырь был закрыт.

Богослужения возобновились в 1992 году. Через год священный Синод решил возобновить монашескую жизнь в обители, и сюда прибыли первые насельницы. Монастырь был возрожден 16 июля 1993 года.