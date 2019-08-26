В Новой Москве поедут новых 7 автобусных маршрутов

По многочисленным просьбам жителей Троицкого и Новомосковского округов столичные власти планируют запустить 7 новых автобусных маршрутов, которые свяжут отдаленные поселки с метро и платформами ж/д. Работы по созданию инфраструктуры для пуска маршрутов уже начались. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

- На территории ТиНАО завершаются работы по созданию инфраструктуры для автобусного маршрута, который будет курсировать между станцией Щербинка и микрорайоном "Гарнизон", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Его протяженность составляет 4 км, а площадь территории благоустройства - почти 4 га. Маршрут от станции "Щербинка" до микрорайона "Гарнизон" сделает более удобной дорогу до станции более чем 7 тысячам человек.

Так уже проложена асфальтовая дорога, сделана обочина из щебня, идет строительство тротуара, уложен бордюрный камень, разбит газон на площади 15,7 тыс. кв. м.

Всего по пути следования автобуса появится порядка 100 новых фонарей с энергосберегающими лампами. В настоящее время установка фонарей выполнена более чем на 90%. Кроме того, для обустройства инфраструктуры автобусного маршрута будет установлено 4 современных остановочных павильона и порядка 320 дорожных знаков.

Заместитель мэра рассказал, что всего в этом году в ТиНАО будет создана инфраструктура для запуска 7 автобусных маршрутов. В поселениях и районах, в которые придут новые маршруты, проживает около 50 тысяч человек. По их многочисленным просьбам и было принято решение организовать автобусное сообщение.