Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

По данным агентства, пострадали мужчина и женщина. Они сейчас находятся в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи готовят их к операции.

Как ранее писала "РГ", ЧП произошло в жилом доме по улице Заводская, 16. Примерно в 16.30 на первом этаже здания прогремел взрыв. По предварительным данным, которые подтвердили также городские власти, взорвалась боевая граната.

На данный момент силовые структуры не комментируют произошедшее. Известно, что на месте ЧП работают экстренные службы. Как отметил источник "Интерфакс" разрушения четырехэтажного здания не последовало.