Количество отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска выросло до 42

Количество людей, обратившихся за медицинской помощью после трапез в ресторанах "София" и "Белые ночи" Якутска, выросло до 42. У них обнаружена острая кишечная инфекция. Ранее сообщалось, что на свадьбах, прошедших в этих заведениях отравились минимум 36 человек.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, 28 пострадавших госпитализированы в инфекционные отделения Якутской республиканской клинической больницы и медучреждений в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах.

На деятельность ООО "Сеул", которому принадлежат рестораны-отравители, временно наложили запрет. Компания отвечает также за рестораны "Пхеньян Гван" и "Стелла". После инцидента они тоже временно закрыты.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили во всех заведениях грубые нарушения санитарных норм. Не соблюдался технологический процесс приготовления пищи, готовая еда хранилась вместе остальными продуктами, товарное соседство не соблюдалось, технологические карты на блюда отсутствовали. Кроме того, не у всех сотрудников ресторанов имелись медкнижки.

Эксперты провели анализы проб готовых блюд и обнаружили в них возбудители сальмонеллеза. Они были найдены и у двух работников заведений.

Проверяющие установили поставщиков сырья. В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела. Отобраны пробы для лабораторных исследований, до их окончания продукция арестована.