На Камчатке заработала закрытая из-за медведей-каннибалов туртропа

В Кроноцком заповеднике вновь открыли туристический маршрут "Загадки Хакыцина", закрытый из-за голодных медведей.

Напомним, в начале августа популярная туристическая тропа стала опасна для людей. Из-за недостатка лосося звери стали вести себя агрессивно.

- Из-за острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риск проявления агрессии медведей и по отношению к человеку, - объяснял научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга поведения медведей Сергей Колчин.

Наконец рыба зашла в реки.

"Звери могут спокойно рыбачить и не рассматривать сородичей с гастрономической точки зрения. Опасность для посетителей заказника в этом районе также снизилась, поэтому было принято решение открыть туристический маршрут", - сообщает пресс-служба природного резервата.