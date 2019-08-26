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26.08.2019 14:16
Проект: В регионах

На развитие здравоохранения в Забайкалье направят 3 млрд рублей

Текст: Дина Непомнящая
Глава Забайкальского края Александр Осипов обсудил с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой вопросы развития регионального здравоохранения.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Встреча прошла 26 августа в Чите. Александр Осипов отметил, что, благодаря нацпроектам, Забайкалью удалось получить и внедрить новое медицинское оборудование, улучшить работу детских больниц, эффективнее бороться с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для врачей региона приобретают квартиры. Однако пока немало и нерешенных проблем.

- Поручение президента о дополнительной работе по развитию первичного медицинского звена для нас очень актуально. 700 тысяч забайкальцев живут в сельской местности. Медицинские организации не находятся в шаговой доступности. Поэтому просим вас рассмотреть нас в качестве пилотного региона, где можно было бы отработать эффективную организацию первичного медицинского звена, - сказал врио губернатора.

Вероника Скворцова ответила, что сейчас по нацпроекту на развитие здравоохранение планируют направить три миллиарда рублей. Этим ресурсом важно правильно распорядиться. Куда будут направлены деньги, министерство решит совместно с региональными властями.

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