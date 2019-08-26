Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Эксперты назвали единственный регион России, где в долгосрочной перспективе мужчин будет больше, чем женщин. Это Чукотка. В других субъектах РФ в ближайшие годы станут наблюдать обратную ситуацию.

В прогнозе Росстата до 2036 года значится, что в нынешнем году во всех регионах России на 1000 мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году эта пропорция составит 1000 к 1128. Исключение - Чукотский автономный округ. Там на 1000 мужчин приходится 956 женщин, а через 17 лет соотношение составит 1000 к 813.

Предположительно, с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

Как сообщил РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, изначально рождается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. Однако ситуация меняется по достижению ими 20-25 лет.

"Вопрос в более высоких рисках мужской смертности". - заявил эксперт.

Таким образом, к 60 годам на одного мужчину приходится две женщины.

Справка "РГ"

По данным Росстата, к началу 2018 года в России насчитывалось 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.