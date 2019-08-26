Шедевр Раннего Возрождения "Мадонна в лоджии" приедет в Россию

Этой осенью делегация из Италии впервые примет участие в Восточном экономическом форуме. По такому случаю во Владивосток из родной Флоренции приедет ранняя картина Сандро Боттичелли "Мадонна в лоджии" (Madonna della Loggia). С 9 сентября по 6 ноября шедевр выставят в Приморской картинной галерее, а завершит путешествие по России он в Эрмитаже - в рамках Санкт-Петербурского международного культурного форума. О том, как задумывалась выставка, ее организаторы рассказали на презентации в посольстве Италии в Москве.

Как признал посол Паскуале Террачиано, до сих пор итальянское искусство еще ни разу не выставлялась в таком отдаленном от Апеннин регионе России. К волнительному событию сотрудники дипмиссии готовились два года. По словам дипломата, "предстоящее путешествие шедевра Раннего Возрождения через весь континент на восток и обратно видится по-настоящему необычайным". Выставка призвана стать наглядным воплощением ценностей, объединяющих Европу "от Флоренции до Владивостока". В Галереях Уффици, которые воплощают в жизнь уже не первый проект с российскими коллегами, на этот раз решили возложить на Сандро Боттичелли ответственную миссию: соединить экономику и культуру - в духе династии банкиров и меценатов Медичи, при дворе которых во Флоренции работал Боттичелли. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский приоткрыл интригу: боттичеллевское полотно выставят в зале великого Леонардо - титану Высокого Возрождения придется на пару месяцев потесниться. А вот место какой именно картины да Винчи займет "Мадонна в лоджии", в музее пока не определились.

Эту картину ждет необычайное путешествие через континент. Фото: Предоставлено посольством Италии

Выбор именно на эту картину Боттичелли, написанную им примерно в 1467 году, то есть на заре творческого пути, пал неспроста. У нее гораздо больше незримых связей с нашей страной, чем может показаться на первый взгляд. Как заметил директор Галерей Уффици Айке Шмидт, композиция "Мадонны в лоджии" - изображение Младенца, припадающего щекой к Богородице - посредством нового языка воспроизводит византийский канон образа Богоматери Умиление, который так полюбился на Руси. Одним из самых почитаемых образов, созданных в соответствии с этой иконографией, стала Владимирская икона Божией Матери. Кстати, долгое время она хранилась в кремлевском Успенском соборе, который был построен, как известно, итальянскими мастерами. Зодчий Аристотель Фиораванти со своей артелью отправился в далекое Московское царство почти спустя десять лет после того, как "Мадонна в лоджии" вышла из-под кисти Боттичелли.

В истории картины есть еще один примечательный факт. Как рассказал "РГ" господин Шмидт, она поступила в собрание Галерей Уффици от великого герцога Пьетро Леопольдо Габсбург-Лотаринского, который первым в Европе собрал коллекцию древнерусских икон, прежде считавшихся там искусством архаичным и диковинным.

Из первых уст

На несколько вопросов "РГ" о выставке и о раннем шедевре Сандро Боттичелли ответил искусствовед, директор Галерей Уффици Айке Шмидт.

Современники прозвали Боттичелли "рыцарем Мадонны", он всю жизнь обращался к сюжету с Девой Марией и Младенцем - популярнейшему у живописцев XV столетия. И когда в XIX веке Запад вновь открыл для себя полузабытого художника, копии его "Мадонн" заполонили европейский рынок арт-подделок. Можно ли сказать, сколько всего картин, посвященных Богородице, вышло из-под его пера?

Айке Шмидт: Посчитать их непросто. Мы располагаем крупнейшим в мире собранием Боттичелли. Только в Галереях Уффици выставлено 26 картин, еще несколько работ, созданных в его мастерской, находятся в хранилище, скрытые от глаз посетителей. Кроме того, множество полотен художника выставлены в других музеях. "Мадонна в лоджии" - это, безусловно, одна из знаковых его работ на эту тему в ряду таких картин, как "Мадонна Магнификат" ("Богородица во славе" - прим. "РГ"), "Мадонна с гранатом".

Боттичелли так хорошо знал византийское искусство, повлиявшее на композицию и сам дух "Мадонны в лоджии"?

Айке Шмидт: Напрямую он не был знаком с византийском традицией, но опосредованно она серьезно на него повлияла. Вообще вплоть до начала 30-х годов [XV века] итальянские художники находились под сильным влиянием греческих мастеров. "Византийская манера", греческий стиль и композиция восточнохристианских икон высоко ценилась в итальянской художественной среде. Так что корни творчества Боттичелли во многом уходят и в эту почву.

В 2004 году картина "Мадонна в лоджии" прошла реставрацию. Не опасно ли отправлять ее в такое далекое путешествие через весь континент?

Айке Шмидт: Картина чувствует себя замечательно. Реставрация, о которой вы говорите, нужна была, прежде всего, для того, чтобы устранить наслоившуюся грязь. Кроме того, это была уникальная возможность исследовать картину с применением новейших технологий. Когда изучаешь раннего Боттичелли, который только освобождается от влияния своего учителя Филиппо Липпи, видно, что он любит экспериментировать, менять художественные решения в процессе работы. На языке искусствоведов такие переделки называются термином "pentimenti", то есть "покаяния", "раскаяния". Со временем, когда Боттичелли становится более уверенным в себе мастером, таких "раскаяний" у него проявляется все меньше. Наша "Мадонна в лоджии" не относится к числу самых хрупких картин, которые нельзя перемещать в пределах даже Галерей Уффици, как, например, ту же "Весну" или "Рождение Венеры". Но мы стараемся, чтобы она выставлялась в других музеях не чаще, чем раз в пять лет. Так что ее путешествие будет уникальным. Боттичелли отправляется на форум в Россию нашим "послом"

К "Мадонне" прикоснутся все

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко от души поблагодарила итальянскую сторону за уникальную возможность для жителей Владивостока "почувствовать себя жителями европейского мира, не оторванными от европейской культуры": "У нас, конечно, ощутима нехватка произведений классического искусства. И предстоящее событие, когда частица Италии приходит на Дальний Восток России, будет по-настоящему уникальным".

А еще все желающие смогут буквально прикоснуться к боттичеллевской "Мадонне". Как рассказал посол Италии, специально для незрячих и слабовидящих посетителей Приморской картинной галереи и Эрмитажа сделан тактильный макет картины, он будет сопровождаться аудиогидом. Как выяснила "РГ", над макетом работали специалисты из Бильбао и самих Галерей Уффици.

Подготовила Дарья Крутоголова

Когда Сандро шутит

Свою "Мадонну в лоджии" Сандро пишет 22-летним юношей, еще не ставшим тем мастером, из-под кисти которого через полтора десятка лет выйдут знаменитые "Весна" и "Рождение Венеры". Боттичелли помещает сакральную сцену на балкон. Как отмечают искусствоведы, на полотнах Северного Возрождения такой фон был обычным делом, зато для итальянской живописи это почти новаторство. Пройдет еще четыре десятилетия, и на свет явится, пожалуй, самая знаменитая дама в лоджии - леонардовская "Джоконда": так от Боттичелли тянется ниточка к Высокому Возрождению.

В духе времени флорентиец воспринимал творчество не только как источник заработка, но и как служение - однако высокие идеалы вовсе не затмили чувство юмора Сандро, который в молодости слыл балагуром. Однажды он решил разыграть своего ученика, сделавшего на продажу копию одной из картин учителя. Биограф Джорджо Вазари пишет, как под покровом ночи тот проник в мастерскую, вырезал из картона восемь крохотных капюшонов, в каких обычно заседала флорентийская знать, и приклеил их горячим воском над головами ангелов, окружавших Мадонну.

Неискушенный покупатель, явившийся наутро за своим заказом, пришел в восторг, решив, что такова задумка автора. И даже принялся "нахваливать картину". Зато бедный автор при виде метаморфозы на своем холсте испугался, что у него помутился рассудок. "В голове помутилось, потому что деньги сбили тебя с толку", - не отказал себе в удовольствии подразнить ученика лукавый Сандро.

Подготовила Екатерина Забродина

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"