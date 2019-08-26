Новый сезон театрального фестиваля "Золотая маска" на Дальнем Востоке стартовал в понедельник, 26 августа. Знакомиться с постановками ведущих российских театров Москвы, Санкт-Петербурга и Перми зрители смогут до середины сентября.

Открылся фестиваль спектаклем "Мужья и жены" на сцене Хабаровского краевого музыкального театра артисты МХТ им. Чехова. Сюжет знаком зрителям по одноименному фильму Вуди Аллена. Благополучная (на первый взгляд) семейная пара решила развестись. Друзья семьи шокированы. Но тут же выясняется, что и в их собственных браках не все так гладко…

Спектакль "Мужья и жены" справедливо признали одним из самых заметных. Хотя бы потому, что предлагать зрителю свою версию уже знакомой всем истории всегда рискованно

Постановка была в прошлом году среди номинантов на премию "Золотой маски". Спектакль был признан одним из самых заметных - что справедливо. Хотя бы потому, что предлагать зрителю свою версию уже знакомой всем истории всегда рискованно. У режиссера Константина Богомолова получилось: спектакль оказался успешным как по мнению критиков, так и с точки зрения зрителей.

- Это камерная, очень личная история, приправленная юмором, - заметил актер Игорь Гордин. Что ж, хабаровчане по достоинству оценили эту личную историю.

В среду, 28 августа, "Мужей и жен" теперь увидят в Комсомольске-на-Амуре, на сцене Драматического театра. Кстати, до Комсомольска "Золотая маска" доберется впервые. "Большая честь для нас принимать фестиваль такого уровня, - подчеркивает директор Драматического театра Елена Шабовта. - Это же возможность "зарядиться", получить новый импульс к развитию". Что же касается Хабаровска, то в краевой столице "Маска" уже в третий раз. Как отмечают организаторы, с краем у них давние и крепкие творческие связи. Местные театры не раз отмечены Национальной театральной премией.

Помимо "Мужей и жен", любители театра увидят в Хабаровском крае еще шесть постановок. "Я про каждый спектакль могу сказать, что он блестящий. Это правда, поверьте!" - заверила хабаровчан директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина. Вот эти спектакли: "Добрый человек из Сезуана" (московский Театр им. Пушкина, режиссер Юрий Бутусов), "Все пути ведут на север" ("Балет Москва", хореограф Карин Понтьес), "Сон в летнюю ночь" ("Мастерская Петра Фоменко", режиссер Иван Поповски), "Джекилл & Хайд" (Театр музыкальной комедии из Санкт-Петербурга, режиссер Керо), "Осторожно, эльфы!" (Театр Наций, режиссеры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов), "Карлик Нос" (пермский Театр-Театр, режиссер Борис Мильграм).

Кроме того, запланирована обширная образовательная программа для актеров, работников сцены и театральных блогеров. "Золотая маска" открывает в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре двухгодичную Программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Сразу за "Маской", в рамках Программы, стартует первый театральный фестиваль, который соберет профессиональные театры со всего ДФО - Фестиваль театров Дальнего Востока. А сама "Золотая маска" отправится в Ульяновск, Димитровград, Петрозаводск, Костомукшу, Санкт-Петербург, Ижевск и Череповец.

Справка "РГ"

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. На фестивале "Золотая маска" представлены наиболее значительные спектакли-лауреаты и номинанты премии, а также постановки, вошедшие в Long List разных лет. С 2000 года "Золотая маска" организует при поддержке минкультуры программу "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии". В 50 городах за это время прошло более 120 проектов.