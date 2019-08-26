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26.08.2019 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Минздраве рассказали о продолжительности жизни мужчин и женщин

Текст: Евгений Гайва
Мужчины в России живут на 9,9 года меньше, чем женщины, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании в Чите на тему повышения эффективности системы здравоохранения Забайкальского края.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она уже составляет 73,7 года. У женщин - 78,5 лет, у мужчин - 68,6 лет. Разница между мужчинами и женщинами - 9,9 года", - цитирует министра ТАСС.

Фото: iStock
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По методике Всемирной организации здравоохранения можно рассчитать предотвратимую смертность в рамках национальной системы здравоохранения. В России такими является 41 процент смертей, отметила министр. В частности, благодаря профилактике можно предотвратить около 17 процентов смертей. Еще 24 процента зависят от работы медицины.

Основные возможности снижения смертности в России связаны с изменением образа жизни человека и устранением факторов риска, особенно у мужчин трудоспособного возраста, подчеркнула Скворцова.

В России так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте. Как правило, это связано с пагубным влиянием употребления алкоголя. Как ранее отмечали в Минздраве, до 70 процентов смертей мужчин до 55 лет так или иначе связаны с употреблением алкоголя.

В рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" планируется выстраивание системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, повышение мотивации россиян к здоровому жизни.

Общество Здоровье Правительство Минздрав ДФО Забайкальский край
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