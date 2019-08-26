В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог

Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- У большинства островитян есть автомобили, и такое нововведение поможет сэкономить семейный бюджет. Я считаю, что это справедливо - у жителей нефтедобывающего региона должны быть привилегии от использования природных богатств, - отметил инициатор снижения налога, глава региона Валерий Лимаренко.

Согласно предложенным коррективам, размер ежегодных платежей владельцев автомобилей мощностью 150 лошадиных сил уменьшится с 5285 до 3775 рублей, а налог на более мощную машину в 200 лошадиных сил снизится с 7000 до 5000 рублей в год.

Возможность выступить с такой инициативой - следствие комплексной работы островных властей по совершенствованию транспортной инфраструктуры региона. Значительные средства областного бюджета высвободятся с переводом трассы "Южно-Сахалинск - Оха" в федеральное подчинение. Часть этих финансов направят на капремонт и реконструкцию областных и муниципальных участков трасс. Благодаря этому реально снизить ставки по транспортному налогу.