Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

В приморском городе Находка в жилом доме произошел взрыв. По данным источника, на который ссылается ТАСС, два человека погибли, есть пострадавшие.

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

В пресс-службе УМВД Приморского края от комментариев пока воздерживаются. Также пока не комментируют ситуацию в региональном управлении ФСБ. Там отмечают необходимость проверки фактов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного СК РФ, информация о взрыве подтверждена. Сейчас уточняются данные о пострадавших и причинах произошедшего.