27 августа "Серебряный Акбузат" выберет лучшие киноленты

Международный кинофестиваль "Серебряный Акбузат" расширил границы творчества кинематографистов. Если раньше он позиционировался как фестиваль национального и этнического кино, то в этот раз в список номинаций вошли социально-мотивационные фильмы. В конкурсной программе IV "Серебряного Акбузата", который открылся 24 августа в Уфе, - 49 картин, созданных в 18 странах. Это игровые полно- и короткометражные, а также документальные фильмы.

В течение трех дней фильмы демонстрировались сразу в трех залах уфимского кинотеатра "Родина", которые не могли вместить всех желающих. Для того чтобы как можно больше людей смогли увидеть киноленты, которые кочуют с фестиваля на фестиваль, не выходя в широкий прокат и не просачиваясь в интернет, их показывали с повторами.

Как рассказала заместитель директора киностудии "Башкортостан" Зухра Буракаева, киноленты отбирали известные киноведы. "Среди них - две сильнейшие картины из Якутии "Надо мною солнце не садится" и "Царь-птица". Мировыми премьерами стали "Султан Агунг" из Индонезии и литовский фильм "Я спал, когда счастье проходило мимо". Впервые в России показан узбекский фильм "Горячая лепешка". После "Кинотавра" уфимский зритель увидел кинокартину "Керосин", получившую там приз гильдии кинокритиков - остановилась она на наиболее ярких работах".

Башкирия представила восемь фильмов. В их числе - нашумевшая картина "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова. Открылся же фестиваль внеконкурсным фильмом Булата Юсупова "Первая республика".

Жюри кинофестиваля в составе восьми экспертов возглавил известный артист Сергей Шакуров. "У нас есть свой негласный устав, согласно которому мы будем судить искренне и беспристрастно", - пообещал он на церемонии открытия фестиваля.

Киносудьи просматривали конкурсные фильмы в специальном кинозале и оценивали их в десяти номинациях. Среди традиционных выберут лучшие социально-мотивационные, этнические фильмы. Победители станут известны сегодня, в День российского кино. Каждый из них получит приз - статуэтку крылатого коня Акбузата, выполненную из природного камня и посеребренной бронзы по эскизу художника Арслана Бикбаева скульптором Салаватом Ганеевым.

В конкурсной программе IV "Серебряного Акбузата" - 49 картин, созданных в 18 странах

"Серебряный Акбузат" финансируется из республиканской казны, однако размер бюджета организаторы не назвали, отметив лишь, что гран-при конкурса составил один миллион рублей. Кроме того, учреждены специальные призы от киностудии "Башкортостан", администрации Уфы, Всемирного Курултая башкир и министерства семьи, труда и соцзащиты Башкирии. Еще один спецприз в размере 85 тысяч рублей имени режиссера Амира Абдразакова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет, вручит оперный певец Аскар Абдразаков.

Среди гостей фестиваля - знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси, народный артист России Борис Щербаков, киновед, кинокритик из Кыргызстана Гульбара Толомушева, звезда сериала "Великолепный век" Селим Байрактар (Турция).