Юный нижегородский гонщик взял бронзу на "Супермото"

Юный нижегородский гонщик Леонид Балаберин взял "бронзу" на шестом этапе чемпионата по мотогонкам "Супермото". Соревнования проходили 24-25 августа в Подольске.

Спортсмен из команды Chrome Racing Kids выступал в классе minimotard.

По результатам квалификационного заезда нижегородец стартовал с третьей позиции стартовой решетки. В первом гоночном заезде Леониду удалось вырваться на первую позицию и удерживать ее почти всю гонку. За круг до финиша он пропустил вперед Алену Петришину и закончил вторым. Причем, Алена ушла с четвертого места стартовой решетки.

Во второй гонке нижегородец пришел третьим. При этом он установил личный рекорд круга на картодроме.

По итогам двух гонок Леонид Балаберин стал третьим и заработал 42 очка. Золото досталось Алене Петришиной из московской команды Motokidz Ls2, серебро - Глебу Алексееву.