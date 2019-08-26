Названа причина ДТП с участием автобуса в Ижевске

Причиной крупного ДТП с городским автобусом в Ижевске стала невнимательность водителя. Он отвлекся от управления транспортом и въехал в опору теплотрассы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, авария произошла вечером 23 августа по улице Новоажимова. В момент ДТП в городском автобусе №21 находилось около 35 пассажиров. Из них 26 человек, включая двоих детей, были доставлены в больницы, семерых госпитализировали. Позже за медицинской помощью обратились еще два человека.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".