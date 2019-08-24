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24.08.2019 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске возбудили дело по факту ДТП с автобусом

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске по факту ДТП с городским автобусом возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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По последним данным, после прибытия на место происшествия "скорых", за помощью обратились 26 человек. Семь из них госпитализировали, в основном с травмами головы и переломами. Тяжелых ранений, угрожающих жизни, никто не получил.

Городской автобус №21 столкнулся с опорой воздушного трубопровода по улице Новоажимова в Ижевске накануне вечером. В этот момент в транспортном средстве находилось около 35 пассажиров. Одна из возможных причин аварии - автобус мог подрезать легковой автомобиль.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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