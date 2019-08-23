Названа возможная причина ДТП с автобусом в Ижевске

Автобус, который столкнулся с опорой воздушного трубопровода в Ижевске, мог подрезать легковой автомобиль. Об этом со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии сообщает ТАСС.

Водитель автобуса мог наехать на опору, пытаясь избежать столкновения. Его уже отправили на медицинское освидетельствование.

После аварии в больницу доставили 17 человек. Среди пострадавших есть ребенок 2013 года рождения.

По уточненным данным, в момент ДТП в транспорте находились около 40 пассажиров. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.