В центре Самары нашли 25 тысяч артефактов

В историческом центре Самары в районе Хлебной площади - на месте, где стояла древняя деревянная крепость, завершаются археологические раскопки. Здесь найдено почти 25 тысяч артефактов, передает ОТР.

На останки древних конструкции наткнулись дорожники, когда началось возведение нового моста через реку Самару. Раскопки на этом месте продолжаются уже около шести лет. Количество находок натолкнуло археологов на мысль, что место здесь было бойкое. Скорее всего это был городской рынок с хозяйственными пристройками. В шурфах найдено множество монет времен Петра Первого, черепки глиняной и осколки стеклянной посуды, костяные гребни. Одна из самых сохранившихся почти целиком в породе находок - курительная трубка 17 века.

По словам руководителя археологической экспедиции Романа Алембаева, сейчас историки исследуют второй объект, но пока они затрудняются сделать выводы о его назначении.

Все находки попадают в хранилища музея, их предстоит как следует изучить. Возможно, еще ни одно поколение археологов напишут по древним артефактам быта самарцев свои научные труды.

После завершения раскопок на Хлебной площади, здесь, скорее всего, пройдет магистраль, как это и планировалось.