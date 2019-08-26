В ДТП под Саратовом погибли два человека

На автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград накануне вечером произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

- Водитель легкового автомобиля Honda Accord при совершении обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с встречным грузовиком Volvo, на полуприцепе которого перевозились два автомобиля "Урал", - рассказали в ведомстве. - В результате столкновения загорелись Honda, Volvo и один из "Уралов".

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки - мужчина 1985 года рождения и женщина 1987 года рождения. Девочка 2010 года рождения, также находившаяся в автомобиле Honda Accord, выжила. Ее госпитализировали с травмами и ожогами. Водитель грузовика не пострадал.