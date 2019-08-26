В Саратове возбудили дело из-за вспышки лихорадки

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что причиной распространения заболевания стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками муниципальной власти Саратова и областного правительства, на которых были возложены обязанности по организации и проведению дератизационных (уничтожение грызунов-разносчиков инфекции) мероприятий.

– Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 УК (халатность), – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным регионального министерства здравоохранения, в этом сезоне в Саратовской области заболело геморрагической лихорадкой более тысячи четырехсот человек, а одна из больных умерла.