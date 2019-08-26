В Удмуртии предложили отказаться от одноразовой посуды

В Удмуртии хотят запретить использовать одноразовую пластиковую посуду на массовых праздниках. Таким образом в республике хотят поддержать мировое движение за сокращение использования пластика, сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов.

- Использованной одноразовой посудой густо усеяны почти все места отдыха граждан. Да, важно уметь правильно перерабатывать отходы, но не менее важно сокращать объемы образования мусора, - подчеркнул Удалов.

Как оказалось, инициаторами этой идеи еще год назад выступили активисты ижевского движения "Зеленый паровоз". Сейчас они вместе со специалистами минприроды Удмуртии разработали проект-постановление и методические указания о том, как и на что заменить одноразовую посуду. В ближайшее время с ними ознакомится председатель правительства Удмуртии.

- На региональном уровне пока таких прецедентов не было. Есть лишь примеры корпоративной этики, когда крупные компании делают экологичную корпоративную посуду со своей символикой, - рассказал "РГ" активист "Зеленого паровоза" Андрей Безухов.

Организаторам массовых мероприятий уже посоветовали мотивировать посетителей приносить и использовать свою посуду, а если выбор пал на одноразовую - выбирать изделия из картона или дерева.

В Удмуртии даже провели первый экологичный этнофестиваль "ТабаньFest". Помимо развлечений на нем организовали раздельный сбор отходов, пластиковую посуду заменили на бумажную или деревянную, а посетителям заранее посоветовали взять посуду с собой. За два дня праздника были собрали три тонны отходов, из них 1400 килограммов - вторсырье (430 килограммов пластика, 610 килограммов стекла, 320 килограммов бумаги и 40 килограммов металла).

- На этом фестивале мы работаем каждый год, и на этот раз - впервые без пластиковой посуды. Это нравится и нам самим, и люди хорошо реагируют. В бумажной посуде наши табани (удмуртское национальное блюдо. - Прим. ред.) еще вкуснее! - рассказала продавец Ольга Воронцова. А вот организаторы мероприятия говорят, что самым сложным было уговорить отказаться от пластиковой посуды предпринимателей, торгующих на фестивале едой.

- Безусловно, они понимают, что одноразовый пластик - это плохо, но все упирается в деньги. Бумажная и деревянная посуда в разы дороже. Но уже к концу фестиваля многие благодарили нас за новый опыт. А одна из компаний решила полностью отказаться от пластика и для своей продукции выпустить фирменную бумажную посуду. То есть предпринимателям просто нужно время для осознания и перестройки, - считает пресс-секретарь регоператора по обращению с отходами в Удмуртии "Спецавтохозяйство" Ольга Чураева.