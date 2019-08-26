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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не в своей тарелке

В Удмуртии предложили отказаться от одноразовой посуды
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
В Удмуртии хотят запретить использовать одноразовую пластиковую посуду на массовых праздниках. Таким образом в республике хотят поддержать мировое движение за сокращение использования пластика, сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Использованной одноразовой посудой густо усеяны почти все места отдыха граждан. Да, важно уметь правильно перерабатывать отходы, но не менее важно сокращать объемы образования мусора, - подчеркнул Удалов.

Фото: РИА Новости
Надо ли прекратить выпуск одноразовой пластиковой посуды

Как оказалось, инициаторами этой идеи еще год назад выступили активисты ижевского движения "Зеленый паровоз". Сейчас они вместе со специалистами минприроды Удмуртии разработали проект-постановление и методические указания о том, как и на что заменить одноразовую посуду. В ближайшее время с ними ознакомится председатель правительства Удмуртии.

- На региональном уровне пока таких прецедентов не было. Есть лишь примеры корпоративной этики, когда крупные компании делают экологичную корпоративную посуду со своей символикой, - рассказал "РГ" активист "Зеленого паровоза" Андрей Безухов.

Организаторам массовых мероприятий уже посоветовали мотивировать посетителей приносить и использовать свою посуду, а если выбор пал на одноразовую - выбирать изделия из картона или дерева.

В Удмуртии даже провели первый экологичный этнофестиваль "ТабаньFest". Помимо развлечений на нем организовали раздельный сбор отходов, пластиковую посуду заменили на бумажную или деревянную, а посетителям заранее посоветовали взять посуду с собой. За два дня праздника были собрали три тонны отходов, из них 1400 килограммов - вторсырье (430 килограммов пластика, 610 килограммов стекла, 320 килограммов бумаги и 40 килограммов металла).

Фото: iStock
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- На этом фестивале мы работаем каждый год, и на этот раз - впервые без пластиковой посуды. Это нравится и нам самим, и люди хорошо реагируют. В бумажной посуде наши табани (удмуртское национальное блюдо. - Прим. ред.) еще вкуснее! - рассказала продавец Ольга Воронцова. А вот организаторы мероприятия говорят, что самым сложным было уговорить отказаться от пластиковой посуды предпринимателей, торгующих на фестивале едой.

- Безусловно, они понимают, что одноразовый пластик - это плохо, но все упирается в деньги. Бумажная и деревянная посуда в разы дороже. Но уже к концу фестиваля многие благодарили нас за новый опыт. А одна из компаний решила полностью отказаться от пластика и для своей продукции выпустить фирменную бумажную посуду. То есть предпринимателям просто нужно время для осознания и перестройки, - считает пресс-секретарь регоператора по обращению с отходами в Удмуртии "Спецавтохозяйство" Ольга Чураева.

Общество Экология Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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