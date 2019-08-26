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26.08.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе следком начал проверку удара током ребенка в парке

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе трехлетний ребенок получил удар током, взявшись за лежавший на газоне электрический кабель. Сейчас по данному факту региональный следком проводит проверку.

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Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, несчастный случай произошел 25 августа в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури. Мама с ребенком гуляли по аллее. Мальчик увидел на газоне электрический кабель и попытался взять его в руки, но оказалось, что тот под напряжением. Малыш получил ожог руки. В больнице ему оказали помощь и отпустили домой. Место происшествия специалисты оградили, после чего электропровод изъяли.

Следователи выясняют обстоятельства дела в рамках доследственной проверки, ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить степень причиненного вреда. Также оценят и работу лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории парка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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