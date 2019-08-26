Владимир Путин призвал повысить благосостояние граждан

О том, что сделать, чтобы реальные доходы людей стали больше, президент поговорил с участниками совещания по экономическим вопросам.

На встречу пригласили руководителя кремлевской администрации Антона Вайно, помощника президента Андрея Белоусова, первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

"Мы в этом составе, как делаем это регулярно, обсудим сегодня ключевые факторы, влияющие на развитие экономики, обсудим ситуацию в реальном секторе", - предложил Владимир Путин. За первое полугодие ВВП вырос на 0,7 проц., а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 проц., в том числе в обрабатывающих отраслях - 2 проц., начал с цифр глава государства. "Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может, - подчеркнул он. - Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным".

Положительным фактором Путин назвал инфляцию, которая постепенно приближается к целевому ориентиру, и составляет примерно 4,5 проц. в годовом выражении. "Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - отметил он и предложил участникам совещания обсудить конкретные шаги для повышения доходов граждан и придания более устойчивой динамики роста экономики.

За первое полугодие ВВП России вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в том числе в обрабатывающих отраслях - два процента. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным

Задача для Башкирии: помогать матерям

Президент также побеседовал с врио главы Башкирии. Радий Хабиров работает на этой должности уже 10 месяцев. Одна из сложных задач для республики - демография. "Почему у вас детская смертность выше, чем в целом по стране?" - спросил Путин. "Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история - это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат", - объяснил региональный лидер. "Мы для себя приняли решение, абсолютно все четко фиксируем. То есть те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять", - заверил он. "Все-таки обратите на это особое внимание", - указал президент. "Мы это знаем. И минздрав в принципе довольно жестко с нами в этой части работает", - заверил Хабиров.

"Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая", - оценил Путин. "Я понимаю, знаю, что мы перешли на другие цифры - это понятно, на другой учет, это другие показатели дает, но они объективные, поэтому надо с этим работать", - поручил он.

"Самое большое внимание мы сейчас обращаем и чем занимаемся, - мы понимаем, что социальный сектор и социальное самочувствие - это только новое производство, это новые качественные хорошие заработки и рабочие места", - заявил Хабиров. "Но безработица у вас тоже чуть повыше", - заметил президент и поинтересовался, сколько в процентах инвестиций в основной капитал. Услышав, что 113,6, оценил: "Очень хорошо". "Это неплохо, да", - заметил Хабиров. "Это не неплохо, это хорошо", - похвалил глава государства.

"Для нас сейчас вообще самое главное, конечно, - привлечение инвестиций", - отметил докладчик. Недавно французская компания начала строить предприятие по производству мягких сыров. Раньше этого не было. "Наши ограничительные меры действуют до сих пор?" - спросил глава государства. "Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это правда работает", - заверил Хабиров. "Это не санкции, это ответные меры", - поправил его Путин.

В республике пять территорий опережающего социально-экономического развития, и идет работа над появлением особой экономической зоны. "Нас поддерживает правительство - в сентябре мы подаем документы", - объявил врио главы региона.

"На следующей странице - это центр республики - город Салават, город Ишимбай, где крупнейшее предприятие "Газпрома" - "Газпром нефтехим Салават", - показал в презентации Хабиров. "Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда", - заметил Путин. "Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил", - продолжил он. "У нас там сильная школа была дзюдо", - согласился Хабиров. "Хорошая школа, соревнования проводили хорошие", - оценил глава государства. "У нас вообще борьба в республике очень развита. И сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике", - объявил врио главы региона.