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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Открытый урок

Вячеслав Володин встретился с молодыми учителями
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
В Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с молодыми учителями, проверил, как строится новая школа на тысячу мест, и провел областной педсовет.
Вячеслав Володин считает, что в Саратовской области нужно организовать Центр поддержки выпускников вузов, который поможет молодым специалистам. Фото: Андрей Куликов Вячеслав Володин считает, что в Саратовской области нужно организовать Центр поддержки выпускников вузов, который поможет молодым специалистам. Фото: Андрей Куликов
Вячеслав Володин считает, что в Саратовской области нужно организовать Центр поддержки выпускников вузов, который поможет молодым специалистам. Фото: Андрей Куликов

У Виктории Бесарабовой 1 сентября начинается первый учебный год. Девушка окончила педагогический колледж в Вольске и решила вернуться работать учителем начальных классов в школу в родном селе Сухой Отрог. Всего в школе занимаются около 70 учеников, в первом классе, где ей предстоит преподавать, всего четыре первоклассника. Жить молодой специалист планирует пока с родителями. А вот другого молодого учителя, преподавателя физкультуры Дарину, которая устроилась работать в школу в небольшом заволжском райцентре поселке Дергачи, проблема с жильем очень даже беспокоит. "Мы приехали в Дергачи с мужем, а жить негде", - пожаловалась она.

Фото: Международный аэропорт "Гагарин"
Володин оценил готовность нового аэропорта в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обещал взять эту ситуацию под свой контроль. По словам областного министра образования Ирины Седовой, в этом году в саратовские школы пришло беспрецедентно большое число выпускников педагогических вузов и колледжей - 200 человек. Однако всех вакансий молодое пополнение все равно не закроет, в школах региона не хватает более трехсот педагогов.

Вячеслав Володин на встрече с молодыми педагогами отметил, что на деле недостаток учителей в регионе еще больше, просто он носит скрытый характер. Ведь, по его словам, каждый пятый саратовский учитель вынужден заниматься совместительством, помимо профильных, вести занятия и по другим предметам. Председатель Госдумы считает: чтобы привлечь молодежь в школы, необходимо организовать в регионе Центр поддержки выпускников вузов, который будет оказывать содействие в решении возникающих у молодых учителей проблем. Володин поблагодарил молодых педагогов за то, что они выбрали эту особенную профессию, и вспомнил, что сам начинал с работы преподавателя и что она ему нравилась. "Если бы не события 90-х годов в нашей стране, скорее всего, я остался бы преподавать. Желаю, чтобы у вас успешно получилось, то, что мне не удалось", - заметил он.

Каждый пятый саратовский учитель вынужден заниматься совместительством

Встреча с молодыми учителями проходила в гимназии N 89 Саратова. В этом году там было завершено строительство пристройки на 400 мест. Это позволило ученикам школы перестать заниматься в две смены. За последние семь лет в регионе было построено 11 новых школ почти на пять тысяч мест.

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