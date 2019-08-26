Алтайские ученые запатентовали механизм мягкой сцепки вагонов

Инженеры Алтайского государственного технического университета имени Ползунова в сотрудничестве со специалистами сталелитейного завода и одной из коммерческих компаний разработали новую модель устройства для мягкой сцепки железнодорожных вагонов.

Поглощающий аппарат - основной элемент автосцепки вагонов, который гасит энергию удара, тем самым предохраняя от повреждений сам подвижной состав, оборудование, грузы и, конечно, пассажиров. Именно такое устройство класса Т1 запатентовали на Алтае. Оригинальность этого механизма подтверждена сразу девятью патентами, сообщили в пресс-службе вуза.

- При создании нового устройства разработчики применили современные научно-инновационные композитные материалы, что позволило получить изделие, отличающееся повышенной надежностью и долговечностью. Ученые приступили к приемочным испытаниям аппарата, регламентированных ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

По оценкам авторов проекта, экономическая эффективность при использовании новой модели поглощающего аппарата может составить около 10-15 процентов. После того, как разработчики получат сертификаты, разрешающие использование устройства, оно пойдет в производство и станут возможными поставки на вагоностроительные и ремонтные заводы.