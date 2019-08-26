Минстрой РФ: Дома, пострадавшие от паводка, отремонтируют в два этапа

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам визита в Иркутскую область заявил, что капитальный ремонт большинства домов, пострадавших от июньского наводнения, придется проводить в два этапа.

- Погодные условия мешают начать ремонтные работы - идут дожди, почва обводненная. Уровень грунтовых вод остается высоким - в подпольях те домов, куда мы заходили стоит вода. В таких условиях проведение капитального ремонта совершенно не эффективно, это будут зря потраченные деньги. Поэтому было принято решение, что капремонт будет проводиться в два этапа - сейчас будут проведены первостепенные работы, чтобы помещения могли простоять зиму, а основные работы начнутся весной, - пояснил министр.

Окончательное решение будет принято правительственной комиссией по ликвидации последствий наводнения под руководством зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. По слова Владимир Якушева предложение будет обсуждаться на ближайшем совещании.

При этом глава Минстроя отметил, что сумма, выделенная из федерального бюджета на капремонт останется прежней, увеличивать ее не предполагается.

Напомним, по данным правительства Иркутской области подлежащими капремонту признаны 4977 жилых помещений с более 11 тысячами жильцов. Из них более 100 - многоквартирные дома в Тулуне и Нижнеудинске. Как пообещал губернатор Иркутской области, если впоследствии дома, пережившие паводок, все же начнут разрушаться, то их будут признавать аварийными и расселять уже по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

В целом министр отметил, что процесс обеспечения пострадавших жильем к данному времени отлажен.

- За этот период [со времен предыдущего визита министра строительства] министерство соцзащиты Иркутской области проделало огромную работу. Граждане идут, получают консультации, оформляют документы. Мы увидели, что сегодня пошла выдача свидетельств на выплату [средств на покупку жилья], граждане понимают, что они могут получить, - сообщил Владимир Якушев. - Однако мы столкнулись с тем, что у граждан зачастую отсутствуют документы о праве собственности на жилье. Они либо утеряны, либо дома, как это бывает в Сибири, построены вообще без каких-либо документов. В этом случает существует только одна процедура подтверждения имущественных прав - через судебное решение. Но у жителей небольших деревень нет достаточного уровня юридической грамотности, чтобы подать заявление в суд. Мы обратились к органам прокуратуры, к местным властям, чтобы они помогали составить иски в суд таки гражданам.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"