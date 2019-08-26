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26.08.2019 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Почта России" начала строительство логистического центра в Новосибирске

Текст: Юлия Кривошапко

Новый логистический центр будет находиться на территории международного аэропорта "Толмачево" и сможет обслуживать 11 миллионов жителей региона. Инвестиции в этот проект превышают шесть миллиардов рублей.

Размещение логистического центра на территории международного аэропорта "Толмачево" позволит осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую. Это значительно сократит время на их транспортировку. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений, отмечается в сообщении почтового предприятия.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Оборудование, которым предполагается оснастить хаб, позволит обрабатывать более одного миллиона почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тысяч различных посылок и международных мелких пакетов.

В зону обслуживания сортировочного центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край, а также Республика Алтай.

"Еще несколько почтовых хабов находятся в разработке уже сейчас. Мы строим логистические центры в Ростове и Хабаровске", - рассказал заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин.

По его словам, производственные комплексы будут соединены транспортными коридорами и сформируют одну, максимально эффективную логистическую сеть. Она позволит значительно ускорить доставку почтовых отправлений по всей стране, сделает ближе товары интерне-площадок. "Почта идет по пути концентрации потоков отправлений, уменьшения количества сортировок и снижения времени обработки посылок и писем", - подчеркнул Чебунин.

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